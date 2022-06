Inaudito, filas por constancia

Quienes llevan tiempo en el mundo fiscal nos dicen que nunca en los 27 años de vida del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que comanda Raquel Buenrostro Sánchez, se habían visto filas kilométricas de contribuyentes para hacer un trámite, ni siquiera en las épocas de antaño, de los formatos en papel, cuando no quedaba de otra más que ir a las oficinas de “Lolita” para no encontrarse con Dolores. Nos cuentan que la buena reputación que se ha ganado el SAT con base en sus esfuerzos en la recaudación, que no se cayó en la pandemia, se puede empañar con la Constancia de Situación Fiscal. Este tema puso en evidencia el enorme reto para la institución en plena era digital, y luego de tantos recursos que se han invertido para contar con la mejor tecnología y facilitarle la vida al contribuyente.

Sin energía y bajo la lupa

Nos explican que los inversionistas que quieren instalarse en México padecen problemas de distribución de energía eléctrica, pues, al parecer, hay estados donde definitivamente no hay forma de dotar de luz a las plantas. El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández, ha alertado que en Chihuahua y Sonora se enfrenta ese problema, y en Jalisco empieza a darse un desabasto de electricidad. En medio de eso, el gobierno estadounidense tiene bajo estricta vigilancia a las maquiladoras para que cumplan con la libertad sindical. Nos dicen que esto está llegado a tal nivel que, ante cualquier provocación, EU activa el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC contra las plantas en México, como lo hizo con General Motors.

Adiós al home office

Nos comentan que el fabricante de muebles de oficina Herman Miller abrió una nueva línea de ensamble en la Ciudad de México, con el objetivo de incrementar su producción y atender la demanda de sillas. La compañía que en América Latina es dirigida por Mario Espinosa adaptó una parte de su Centro de Distribución Norte, donde habilitó más de 7 mil metros cuadrados de espacio para el ensamble de las nuevas piezas, almacenamiento, logística y salas de exhibición. En un futuro, en esa línea también se producirán más asientos colaborativos y mesas de trabajo. Nos platican que esto va en línea con el llamado a regresar a las oficinas en México y en diversas partes del mundo, después de más de dos años de pandemia, que obligó a laborar desde casa. A algunos, nos dicen, les agobia más el tráfico que el virus.

Walmart: más gasolinerías

Nos hacen ver que, al parecer, pronto habrá más estaciones de servicio de Gazpro en algunos estacionamientos de la cadena de tiendas Walmart, luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a cargo de Gisela Hernández, ya autorizó la concentración de ambas empresas junto con Inmobiliaria Carpir y Arrendadora de Centros Comerciales. Nos recuerdan que, en noviembre de 2021, la cadena de autoservicio dio a conocer un plan para instalar gasolinerías en sus estacionamientos, pero el plan requería el aval del Pleno de la Cofece, el cual finalmente llegó en la sesión de hace dos semanas. Nos explican que Gazpro diseñará, desarrollará y operará las gasolinerías, pero será Pemex el encargado de suministrar los combustibles, mismo que cada mes suben más de precio, aún con subsidios.