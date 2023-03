Hacienda, tarde, pero sin sueño

Cinco días después del colapso de Silicon Valley Bank, las autoridades financieras nacionales reaccionaron. Nos cuentan que la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente, salió este miércoles a calmar las aguas con un comunicado que parecía más bien una copia del más reciente reporte del Consejo de Estabilidad Financiera. Es decir que llegó tarde, pero sin sueño, mientras en Estados Unidos no han podido pegar el ojo por estar tratando de contener el pánico financiero. Eso sí, nos comentan que ni Ramírez de la O ni De la Fuente se salvarán en la Convención Bancaria que inicia hoy de emitir una postura respecto a si hay algún cadáver en el clóset.

Después de ahogado el niño

Nos hacen ver que quienes también se quedaron dormidas fueron las agencias calificadoras, luego de que este martes Moody’s degradó su perspectiva para el sistema bancario de Estados Unidos. Nos reportan que el viernes pasado, cuando colapsó Silicon Valley Bank, la agencia daba al banco una nota “A3”, de las más altas en su escala. Conscientes de sus yerros y del escrutinio público, nos platican que Standard & Poor’s y Fitch también reaccionaron este miércoles en medio de la tormenta al retirarle el grado de inversión a First Republic Bank, tras la salida de depósitos de la entidad y a pesar de que los reguladores estadounidenses se comprometieron a apoyar al sector. La pregunta de siempre es: ¿quién califica a las calificadoras?

Presión a la Fed

Continuando con la turbulencia bancaria, nos hacen notar que el horno no está para bollos, pues no sólo ha generado nerviosismo en los mercados, sino también le está metiendo presión a la Reserva Federal (Fed), de Jerome Powell, en su decisión de política monetaria de la próxima semana. Nos explican que antes de que quebrara el Silicon Valley Bank, el debate entre los inversionistas era si el aumento en la principal tasa de la Fed sería de 25 o 50 puntos base como un antídoto contra la inflación. Sin embargo, ahora las apuestas se dividen entre un alza de 25 puntos o frenar el ciclo alcista. Nos comentan que esto último es lo que piden los mercados al banco central más influyente del mundo, pues al parecer ya le tomaron la medida, ya que ha reaccionado históricamente bajando su tasa ante problemas similares. Lo que es seguro, nos dicen, es que la Fed está atrapada, debido a que, si sigue subiendo tasas, romperá más cosas, pero si no, la inflación permanecerá alta.