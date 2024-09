Este ha sido uno de los años en que la adopción de blockchain y criptomonedas se ha expandido con mayor notoriedad, tanto entre individuos como empresas. La industria cripto, que hace no tanto era vista exclusivamente como un conducto para bienes especulativos, hoy se está consolidando como una herramienta financiera de clase mundial. Criptomonedas como bitcoin no solo están ganando terreno en los mercados financieros tradicionales, sino que su tecnología subyacente, blockchain, también está demostrando ser una solución eficiente y accesible para la vida diaria. Por ello, en esta entrega, examinaremos los casos de uso de cripto que ya están haciendo una diferencia para las personas y la industria financiera en 2024.

AHORRO A MEDIANO PLAZO CON DÓLARES DIGITALES: Uno de los usos más interesantes de las criptomonedas en 2024, especialmente para personas en economías impactadas fuertemente por los tipos de cambio, es el ahorro a mediano plazo mediante dólares digitales (USDC y USDT, por ejemplo). Estas criptomonedas estables, vinculadas 1:1 al valor del dólar estadounidense, no sólo brindan protección frente a la devaluación de las monedas locales, sino que en algunas plataformas también ofrecen intereses de hasta 4% anual.

El atractivo principal de estos activos radica en su liquidez. A diferencia de las cuentas de inversión tradicionales, las criptomonedas permiten a los usuarios acceder a su dinero en cualquier momento, ya que los mercados cripto operan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta flexibilidad, sumada a la posibilidad de obtener rendimientos superiores a los de las cuentas de ahorro convencionales, hace que el uso de dólares digitales sea una opción conveniente y segura para aquellos que buscan resguardar su capital de la volatilidad de los tipos de cambio.

AHORRO A LARGO PLAZO CON BITCOIN: Si bien no ahondaré en este tema porque ya le dedicamos una columna completa, me gustaría recordar que bitcoin ya no es visto como una herramienta para hacerse rico rápido, sino para que nuestro patrimonio no pierda su valor lentamente con el pasar de los años.

REMESAS: El envío de remesas a través de criptomonedas ha experimentado un auge significativo en 2024. XRP, una criptomoneda diseñada específicamente para facilitar transferencias internacionales ha demostrado ser una herramienta eficiente y de bajo costo.

El sistema tradicional de remesas basado en intermediarios conlleva tarifas elevadas y tiempos de procesamiento ineficientes. Las criptomonedas, en cambio, permiten transacciones casi instantáneas y a una fracción del costo, lo que está transformando radicalmente la manera en que las familias reciben dinero desde el extranjero. Esto es particularmente relevante en países con alta dependencia de las remesas, donde cada centavo cuenta.

En una mención fáctica, y como ejemplo concreto del impacto de esta tecnología en México, puedo compartir que Bitso gestionó 10% de las remesas provenientes de Estados Unidos durante los primeros seis meses de 2024.

Criptomonedas como la infraestructura financiera del futuro: A medida que las criptomonedas continúan evolucionando, es completamente posible imaginar un futuro en el que estas serán la infraestructura financiera global. En un escenario cada vez más globalizado, los sistemas financieros tradicionales se ven limitados por fronteras, horarios bancarios y políticas gubernamentales. En cambio, las criptomonedas ofrecen una alternativa descentralizada, sin intermediarios y accesible para cualquier persona con una conexión a internet.

Ejemplos como la adopción de bitcoin en países como El Salvador –que desde marzo 16 de este año ha comprado un bitcoin por día y que hasta agosto había resultado en ganancias por 96 millones de dólares–, o el creciente interés de grandes empresas como BlackRock y MicroStrategy en la acumulación de bitcoin –así como los resultados que obtuvo la segunda venciendo incluso a Nvidia, que lidera la revolución de inteligencia artificial–, demuestran que estos activos y su tecnología no son una tendencia temporal. Las criptomonedas están posicionadas para convertirse en la base del sistema financiero del futuro, uno que es transparente, rápido y accesible a todas horas y desde cualquier lugar.

Además de los casos mencionados, las criptomonedas ofrecen otras oportunidades interesantes para las empresas. Por ejemplo, la posibilidad de usarlas para pagar a empleados o proveedores en países donde las transferencias bancarias internacionales son lentas y costosas.

Según un estudio de Deloitte, 83% de los ejecutivos de empresas de tecnología están de acuerdo en que la adopción de blockchain y criptomonedas es una prioridad estratégica para los próximos años. Esto demuestra que las criptomonedas se están convirtiendo en una herramienta esencial para la eficiencia operativa y la competitividad.

Desde la protección contra la inflación a través de dólares digitales, hasta las oportunidades de inversión y la revolución en las remesas, las criptomonedas ofrecen soluciones reales a problemas financieros tradicionales. Las empresas y los individuos que sepan adaptarse a esta realidad tendrán una ventaja competitiva significativa en los años y décadas por venir.

Director general de Bitso México, director global de asuntos corporativos y regulatorios de Bitso y presidente de la Asociación Fintech México