Grito por la crisis de hace 14 años

Nos dicen que a 14 años de la quiebra de Lehman Brothers, quién iba a pensar que el mundo estaría viviendo la resaca de una crisis, pero no de origen financiero, sino sanitaria, y a la cual se suma la crisis inflacionaria por una guerra en Europa. Nos recuerdan que fue un día del grito de la Independencia en México cuando las autoridades financieras de Estados Unidos declararon la quiebra del cuarto banco de inversión más importante, lo que provocó un lunes negro para los mercados financieros por el efecto dominó que se desató con las hipotecas basura o subprime. La desconfianza crediticia se extendió por todo el mundo por culpa de las hipotecas que fueron bautizadas con el acrónimo en inglés “ninjas”: No income, no job, no assets, que se otorgaron a personas sin ingresos, sin empleo ni activos.

Aerolíneas requieren biocombustibles

A medida que aumentan las presiones para que las aerolíneas contaminen menos, es necesario contar con biocombustibles como el combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Esta semana, Paraguay anunció la construcción de la primera planta de SAF en América Latina, de la empresa BSBIOS, con capacidad de producir 20 mil barriles al día, para lo cual invertirá mil 100 millones de dólares hasta 2025. El biocombustible se fabricará con materias primas como aceite de soya, aceite reciclado y grasa animal. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, de José Ricardo Botelho, considera que la región tiene los recursos naturales necesarios para fabricar SAF, pero es necesario trabajar junto con los gobiernos para revisar las legislaciones sobre materias primas.

Relevo en Aeroméxico

Nos cuentan que el vicepresidente ejecutivo legal y de relaciones institucionales de Aeroméxico, Sergio Alfonso Allard Barroso, deja la aerolínea luego de 12 años de formar parte del equipo directivo. Allard también jugó un papel clave al frente de carios comités en la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero). La aerolínea designó como abogado general y director jurídico a Ernesto Gómez Pombo, con efecto a partir de hoy, quien reportará directamente al director general, Andrés Conesa. Gómez Pombo tiene experiencia como ejecutivo en el área legal, trabajando en mercados internacionales como Colombia y Nueva York. Nos dicen que hay confianza en que su trayectoria fortalecerá a la compañía, que recién acaba de concluir su reestructura financiera a través del Capítulo 11 en Estados Unidos.