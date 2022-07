Gobernadora, sin vela en el entierro

Nos dicen que ahora que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, sacó en su lista de quién es quién en sueldos a la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, como una de las que gana más que el Presidente, y que tiene un amparo, es un asunto de la Junta de Gobierno anterior. Nos recuerdan que el recurso legal que se interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue en 2019, cuando ella todavía no llegaba al banco central. Incluso la mayoría de los subgobernadores tampoco tuvieron nada que ver con eso. Fue en 2021, cuando todavía era gobernador Alejandro Díaz de León, que Banxico obtuvo de la SCJN —con el apoyo del entonces ministro Fernando Franco— una suspensión que le evitara provisionalmente bajar el sueldo a sus altos funcionarios, por lo que falta la resolución final.

Van contra los cigarros

Nos cuentan que los comerciantes están que no los calienta ni el sol, debido a un decreto que busca modificar el Reglamento de la Ley General para el control del tabaco, pues se busca prohibir hacer publicidad y promoción de los cigarros. Es decir, las tabacaleras no podrán anunciarse. Nos dicen que las cámaras, confederaciones, asociaciones y representaciones del sector privado están enviando a la autoridad cartas para dejar en claro que ese decreto violentará la legalidad, pues argumentan que no se puede prohibir a los negocios vender o comercializar los cigarros, por ser una actividad lícita. Como dirían los jurídicos, ¿no que prohibido prohibir?

¿Más pizzas, menor precio?

Luego de la inversión de 7.5 millones de dólares por parte de Pizza Hut para abrir una planta en Querétaro a fin de producir el equivalente a 31 millones de pizzas para el mercado mexicano, nos cuentan qué Food Delivery Brands, operador de la marca, que dirige Jacobo Caller, busca ampliar sus franquicias en el país. De acuerdo con el Inegi, el alimento se encareció 12.5% en la primera quincena de julio, la mayor alza de precio desde que hay registro disponible, a partir de 2003. Nos hacen ver que posiblemente la expansión de Pizza Hut logre hacer bajar los precios del alimento, dada la ley de la oferta y la demanda.