Fichaje de Díaz de León, en la mira del FMI

Nos dicen que, al parecer, muy pronto a Alejandro Díaz de León se le verá en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene como directora gerente a Kristalina Georgieva. Seguramente al haber sido reconocido como el gobernador central del año, está despertando interés por su trayectoria y por la labor que ha desempeñado en el Banco de México ante el manejo de la crisis económica por la pandemia de Covid-19, nos reportan. Por lo pronto, Georgieva lo invitó a dar la tradicional conferencia que lleva el nombre de Michel Camdessus, economista francés que por 13 años estuvo al frente del organismo. Nos recuerdan que algunos analistas ya lo ven como candidato a suplir a Alejandro Werner, quien dejará el Departamento de las Américas del Fondo en agosto próximo.

Hacendarios, listos para elección… y relevos

Nos comentan que varios funcionarios ya están listos para votar este domingo. Uno de ellos es Arturo Herrera, titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien se trasladará hasta su natal Hidalgo a sufragar. Hay otros que también son originarios del interior del país, pero ya son chilangos adoptados y votarán en la Ciudad de México. Tal es el caso de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien es originaria de Guanajuato, así como del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, que es veracruzano. Lo mismo hará el procurador fiscal, Carlos Romero, pero él sí es nativo de la CDMX. Nos dicen que todos están a la expectativa de los cambios que se anunciarán luego de la elección, pues seguramente se moverán los cuadros al interior de la SHCP.

¿Vacunas contra Covid en el súper?

Por motivos electorales el gobierno federal no pidió mucha ayuda todavía al sector privado en el proceso de vacunación contra el Covid-19 para toda la población. Sin embargo, de acuerdo con Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el sector que representa siempre ha estado listo para apoyar, ya sea prestando instalaciones o con logística. De acuerdo con sus estimaciones, pasados los comicios seguramente les van a pedir apoyo a las cadenas comerciales, mismas que están más que puestas para entrarle al quite, nos dicen. Con ello, la reactivación será más rápida, confía. Sin embargo, en ANTAD tienen claro que la recuperación plena no llegará este año, luego del fuerte desplome que se registró en 2020.

Financieras de autos: aprobadas

Debido a que en México 61% de las ventas de autos son financiadas, cada vez es más relevante la atención y satisfacción que los compradores tienen con financieras automotrices y bancos. Nos cuentan que según un estudio reciente de J.D. Power, en 2020, con la pandemia en su pico más alto, las financieras con los clientes más contentos fueron CitiBanamex, Ford Credit, Volkswagen Financial Services, BBVA Bancomer y GM Financial. Sin embargo, llamó la atención que NR Finance México, la financiera de Nissan, que preside José Román, tuvo el menor índice de satisfacción, a pesar de que es la automotriz con mayor volumen de ventas. Nos explican que es un detalle que deberá revisar la compañía para no perder clientes.