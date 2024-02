Los 49’s de San Francisco se enfrentan hoy a los Jefes de Kansas City para definir al campeón del Super Bowl LVII. Sin duda es un evento que cada año ha ganado adeptos y México es uno de los mercados más interesantes para este deporte.

Datos del portal Statista indican que más de 12 millones de mexicanos sintonizan el partido final del fútbol americano profesional de Estados Unidos, destaca Juan Luis Ordaz Díaz, director de Educación Financiera CitiBanamex.

Al igual que el 5 de mayo se festeja en el país vecino, en México se ha vuelto tradición celebrar este Super Domingo en compañía de familiares y amigos para disfrutar desde la carne asada, una pizza, unas alitas o hasta un guacamole.

Para el experto en educación financiera, este momento del año es importante porque se organizan convivios, “por lo que es muy importante evitar meterle un touchdown a tu cartera” y lanza unos consejos para que celebrar en grande este día.

En primer lugar, Ordaz Díaz sugiere organizar un presupuesto para evitar que un fin de semana te cueste la tranquilidad financiera de un mes. Aun cuando sea un gasto ya previsto en tu presupuesto, reflexiona un poco y pregúntate ¿de verdad necesitas tanta comida y bebida?... Y sí, puede que después de esa compra te sientas cubierto por un buen rato, pero, como dice el refrán: agua que no has de beber, déjala correr… o en este caso, ni siquiera la compres.

Además, propone que sea un evento en el que cada invitado traiga, además de su presencia, un platillo o bebida. “Deja que los demás cooperen. Pide a tus invitados que traigan alguna botana, platillo o bebida. Puedes hacerte cargo de la carnita asada, pero siempre es mejor cuando todos participan”, sugiere el experto en finanzas personales.

Pero, ¿no has comprado la playera de tu equipo favorito? No importa, el directivo advierte que vestirse para la ocasión es portar un jersey de tu equipo favorito, pero regularmente tienen un precio elevado. “Te proponemos que en lugar de comprarlo uses prendas de los colores que identifican al equipo que apoyas, busca en tu armario, seguro tienes algo”.

Por otro lado, una de las últimas recomendaciones que hace el experto en educación financiera es que, si tienes contratado un servicio de televisión, es posible que ya te hayan ofrecido promociones de pago por evento para ver el juego sin comerciales. Pero antes de que cargues este partido a tu tarjeta de crédito, ¿sabías qué si tienes una buena conexión a internet, ya la hiciste? A menudo, las mismas televisoras tienen sitios oficiales que transmiten el partido de forma gratuita, sin interrupciones o incluso con contenidos adicionales. Recuerda que siempre está la opción de la transmisión en televisión abierta.