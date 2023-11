La irresistible temporada de ofertas para muchos mexicanos está cerca de concluir, pues además de hoy, El Buen Fin seguirá hasta el lunes 20 de noviembre. Sin embargo, si fuiste dominado por la euforia, o bien las necesidades fueron apremiantes para utilizar esta campaña y hacerte de aquello que necesitas con urgencia, estás a tiempo de evitarle problemas a tu cartera.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) espera que por la temporada de ofertas los mexicanos desembolsen cerca de 141 mil millones de pesos, 5% más que en 2022.

Para Roberto Salcedo, cofundador de Baubap, plataforma mexicana de micropréstamos, es necesario que el consumidor no “olvide presupuestar sus gastos y no despilfarrar dinero que más tarde no puedas pagar”.

Ante este panorama, menciona que es importante tener cierta desconfianza de aquello que parezca bueno para ser verdad.

En su estudio Expectativas de compra El Buen Fin 2023, la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) señaló que al menos 45% de los mexicanos no realizará ninguna compra por la desconfianza en las ofertas en estas fechas.

El blog de Mejores Hábitos Financieros de Bank of America indica que contar con un plan para manejar los problemas financieros puede ayudar a aliviar un poco el estrés. “Los beneficios monetarios de lidiar con los problemas financieros, como pagar las facturas, ahorrar más y reducir la deuda, pueden ayudar a mejorar su panorama general”.

El blog plantea algunas sugerencias para evitar el estrés financiero. En primer lugar se deben identificar las principales fuentes de esta ansiedad, ya sea la deuda de tarjeta de crédito o el pago de facturas mensuales, para después determinar el paso a seguir.

Mantener a raya la deuda

Hay que registrar los retos monetarios más grandes, pues mantener deudas pequeñas ayuda a sentirse menos agobiado. El blog sugiere revisar la lista “cada tres o seis meses a medida que las circunstancias personales cambien”.

Una de las herramientas de mayor utilidad en el campo de las finanzas personales es la elaboración de un presupuesto.

Bank of America considera que hacer este ejercicio permite tomar el control y entender tus finanzas, evita gastar más de lo que se tiene, así como ahorrar para metas futuras.

“Una vez que tenga una idea clara de a dónde va su dinero cada mes, busca oportunidades para reasignar una parte a las áreas que le causen estrés financiero”, recomienda la institución.

Otro de los consejos es aprovechar los ingresos al máximo, ya que quizá no se pueda reducir un desembolso de 500 pesos en una sola exhibición, pero sí reducir 100 de cinco gastos.

Para lograrlo, y si todavía no compras nada en El Buen Fin, toma en cuenta clasificar los gastos en necesidades y deseos para luego reducir la lista de los deseos.

Así podrás identificar patrones de consumo y hallar maneras de evitar gastos innecesarios.

Método de la bola de nieve

Sin duda, con este fin de semana de ofertas, la deuda de la tarjeta de crédito será otro de los factores que más tensión causará en tu bolsillo. El blog asegura que también puede interferir con las metas de ahorro. “El antídoto es contar con un plan para pagar la deuda”.

Considera el método de la bola de nieve, es decir pagar las deudas una por una, comenzando por la que tiene el saldo más bajo, asegura el blog. Recuerda que además debes considerar el pago mínimo en cada una de sus tarjetas, elegir una estrategia de pago y mantenerla y, sobre todo, evita contraer una nueva deuda de tarjeta de crédito, plantea Bank Of America.

Roberto Salcedo, CEO y cofundador de Baubap, indica que si bien El Buen Fin 2023 puede ser una oportunidad ideal y atractiva para encontrar buenas ofertas, es importante no comprometer la estabilidad por la emoción pasajera de una nueva compra y dañar tu salud financiera con deudas que solamente te traerán problemas.

Las compras hechas con la razón, además de ser funcionales no generan ninguna emoción negativa y en El Buen Fin es posible llevarlas a cabo, concluye.