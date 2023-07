En el marco de la reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC este 6 y 7 de julio, la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, reiteró que si el gobierno mexicano no atiende las preocupaciones por las políticas mexicanas que prohiben el maíz transgénico y por la regulación energética, se pedirá la conformación de un panel.

Afirmó que los aranceles para la importación y exportación que impuso México al maíz blanco harinero no les aplican a los estadounidenses porque tienen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que es un acuerdo de libre comercio.

“Con respeto a los aranceles…lo que entiendo y me dicen mis abogados es que como tenemos un tratado de libre comercio, T-MEC estos aranceles no aplican a nosotros…pero el decreto original impacta al comercio del maíz entre los dos países” y hay aspectos en los que no estamos de acuerdo.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Durante su visita por Cancún, Quintana Roo, México, la titular de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), comentó que en el caso de la prohibición al maíz transgénico para consumo humano que dio a conocer el gobierno mexicano, el pasado 13 de febrero en un decreto, Tai afirmó que el mecanismo del T-MEC contempla 75 días para entender la posición de las otras partes y apenas la semana pasada se llevó a cabo una reunión técnica.

“Pedimos el segundo paso de consultas hace un mes y la consultas fue hace una semana…tenemos trabajo por hacer” y agregó que de no llegarse a un acuerdo podrán solicitar formalmente un panel para resolver el caso.

Expuso que desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, México restringe productos que son seguros y que no tienen por qué restringirse.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Tai espera el compromiso de Raquel Buenrostro

Tai explicó que espera el compromiso de la secretaria mexicana de Economía, Raquel Buenrostro, o se pedirá un panel de controversias por la política energética.

“El tema (de la política) energético es una profunda preocupación para nosotros, como tu sabes, pedimos consulta como el primer paso para buscar una herramienta formal de resolver el tema bajo el T-MEC.

Foto: Especial

“Hemos hecho algún progreso y hemos tenido algo (en política energética), pero nuestras preocupaciones se mantienen, estoy esperando el compromiso con la secretaria Buenrostro en los dos días que tendremos (en la Comisión de Libre Comercio en Cancún) para plantear esos temas importantes y explorar qué progreso podemos hacer, si no podemos tener más progreso, el siguiente paso, de las herramientas de disputa, será pedir un panel de controversias”.

Añadió que existe “confianza en que en los paneles que hemos estado envueltos las tres partes son efectivos para facilitar resoluciones que resuelven situaciones difíciles”.

Reglas de Origen de autos

Sobre la resolución que se dio a conocer en enero del 2023 sobre el panel que analizó las diferencias de interpretación de reglas de origen del sector automotriz, el cual dio el fallo favorable a México y Canadá y pidió corregir a Estados Unidos, Tai dijo que “desde que se llevó a cabo el panel de controversias ha habido desarrollos en la manufactura de autos en los tres países” que deben integrarse a la realidad actual.

“Se han hecho desarrollos en el sector y tienen que llegar juntos a encontrar como el T-MEC puede reflejar la realidad actual” sobre todo en una industria en la que están integrados los tres países.

Afirmó que el T-MEC creó una nueva era de prosperidad y desarrollo, por ejemplo, en 2022 las exportaciones de Estados Unidos a sus socios sumaron los 790 mil millones de dólares 31% más que el 2012 y 366% más que en 1993.

Para Tai, el mecanismo laboral de T-MEC ha ayudado a los trabajadores a que se respeten sus derechos laborales, lo que mejora la vida de los trabajadores.



