Por incumplir con la norma de etiquetado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retirará del mercado bebidas sin alcohol que no son cervezas.

Al concluir el Estudio de Calidad que se publicará en la Revista del Consumidor de septiembre próximo, la Profeco determinó que en el mercado se venden supuestas cervezas sin alcohol que no se pueden denominar así.

“Por normatividad no podemos llamarle cerveza al producto que no tiene alcohol, porque por norma debe contener alcohol...2%”, dijo el titular de la Profeco, David Aguilar Romero, a EL UNIVERSAL.

La marca Mahou 0,0 tostada, una bebida importada de España, su etiqueta dice cerveza sin tener el 2% de alcohol necesario para ser considerada así.

“En el estudio se analizaron 19 productos, 12 cervezas bajas en alcohol y siete bebidas no alcohólicas, solamente encontramos una que no cumplió porque precisamente dice cerveza y es con cero alcohol y es la marca Mahou 0,0 tostada...y dice cerveza sin alcohol y no puede ser referida como cerveza, es la única que no cumplió”.

A la fecha ”van dos lotes retirados, porque apenas se inició con la acción esa semana. Apenas se contactó con el proveedor y como es presentación de vidrio seguramente se pueden reetiquetar”, pero, por ahora, la deben retirar.

Aguilar Romero comentó que a todas las cervezas y bebidas no alcohólicas se les evaluó cumplimiento de la información comercial, contenido neto, contenido de sodio, contenido alcohólico, componentes volátiles, azucares y tipo de azúcares, así como contenido energético.

Así como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) NOM-002-SCFI-2011 de productos preenvasados. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verificación; NOM-142-SSA1/SCFI-2014. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.

El Procurador dijo que todos los productos cumplieron el contenido neto declarado; todas las cervezas analizadas cumplen con el contenido alcohólico que ostentan en etiqueta, así como con la especificación de la NOM-142-SSA/SCFI-2014 y “los productos analizados que se denominan bebidas no alcohólicas tienen valores menores al 2% Alc. Vol. y no contienen componentes volátiles; los producen fabricantes de cerveza, por lo que ostentan su marca”.

La Procuraduría Federal del Consumidor tiene la función de promover y procurar equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Fuente: Freepik.

Cervezas light con azúcar

El Estudio de Calidad mostró que hay bebidas sin alcohol o cervezas light que tienen azúcares, “lo que no está mal, pero hay que informarlo”, porque “pueden ser light de alcohol, pero no de azúcares ¡aguas! puedes engordar igual”, dijo el Procurador.

Las cuatro cervezas con más azúcar que encontró la Profeco son:

Erdinger weissbier con 3.56 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

Mahou 0,0 tostada con 3.19 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

Tecate cero se le encontró 2.84 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

Old Milwakee bebida no alcohólica de malta, trae 2.55 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

Todas esas bebidas le bajan al alcohol o son dietética de alcohol, pero no le bajan calorías.

Aguilar Romero dijo que aún cuando son bebidas sin alcohol hay que ser cuidadoso en el tema de que se cuide la restricción de estos productos a los menores de edad, mujeres embarazadas y si toma no maneje.

