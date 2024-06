Por ser bebidas que falsean información al consumidor al contener más agua que almendras, avenas, coco y soya que la declaran, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó el retiro e inmovilización de al menos 15 presentaciones de bebidas vegetales de diversas marcas que se venden en tiendas de autoservicio de todo el país.

De acuerdo al estudio, 100 mililitros de bebida de almendra solamente contiene en promedio 2 piezas de esta semilla y un litro, prácticamente tiene 15 piezas.

En 2019 la Profeco hizo un estudio sobre este tipo de bebidas, de ese año a la fecha aumentó el número de marcas y se encontró lo mismo que hace cinco años “básicamente contienen agua”, dijo a EL UNIVERSAL el titular de la Profeco, David Aguilar Romero.

“Surgieron nuevas marcas que se mantuvieron en la misma línea, por esa razón, estamos buscando ser más enérgicos y llevamos inmovilizados 15 presentaciones de productos… y falta por terminar de analizar el estudio para inmovilizar más, podemos llegar al 50%” del total.

Explicó que el estudio de bebidas vegetales se evaluaron 43 productos de almendras, avenas, coco y soya, en torno a la información comercial, contenido neto, la cantidad de proteínas de grasa, carbohidratos, tipos de azúcar, contenido energético, contenido de ingredientes, vitaminas y minerales, así como cuatro Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de envasado, etiquetado, bebidas no alcohólicas con contenido vegetal y composición, resultados que se publicarán en la Revista del Consumidor de julio de la Procuraduría.

Para empezar, la Profeco distingue dos tipos de productos: las “bebidas con” vegetales que contienen más de 10% de arroz, almendra, avena, coco o soya y las que tienen menos del 10% se llaman “bebidas sabor a”.

La inmovilización se da porque las presentaciones contienen menos ingredientes del que declaran, ostentan leyendas que no comprueban, tienen una denominación incorrecta o les faltan sellos de advertencia. Esos 15 productos señalados por Profeco son:

Silk , bebida sabor avena con 5.6% de avena, sin azúcar de 946 mililitros.

, bebida sabor avena con 5.6% de avena, sin azúcar de 946 mililitros. Nature's Heart , bebida con 10% de avena sabor vainilla sin azúcar de 946 mililitros, hecha en México.

, bebida con 10% de avena sabor vainilla sin azúcar de 946 mililitros, hecha en México. Nature's Heart, bebida con 8% de coco, hecha en México de 946 mililitros.

Silk, bebida sabor coco con 8% de coco endulzado con Monk fruit dem46 mililitros.

Heartbest , bebida sabor amaranto con 3% de proteína de chícharo y 0.3% de amaranto de un litro.

, bebida sabor amaranto con 3% de proteína de chícharo y 0.3% de amaranto de un litro. Nature's Heart, bebida con 12% de arroz sin azúcar de 946 mililitros.

Silk, bebida sabor almendra y vainilla con 4% de almendra, sin azúcar de 946 mililitros.

Nestlé Carnation Clavel , alimento a base de almendra, adicionado de fibra, ultra pasteurizado 750 mililitros.

, alimento a base de almendra, adicionado de fibra, ultra pasteurizado 750 mililitros. Blue Diamond almonds , almond breeze, bebida sabor almendra con 2% de almendra, adicionada con calcio y vitaminas de 946 mililitros.

, almond breeze, bebida sabor almendra con 2% de almendra, adicionada con calcio y vitaminas de 946 mililitros. Blue Diamond almonds, almond breeze, bebida sabor almendra-chocolate con 2% de almendra, adicionada con calcio y vitaminas, de 946 mililitros.

Real natural organics , bebida sabor avena con almendra con 9.3% de avena organica, hecha en la Unión Europea, de un litro.

, bebida sabor avena con almendra con 9.3% de avena organica, hecha en la Unión Europea, de un litro. Not milk zero , bebida sabor lácteo con 5% de frutas y vegetales adicionado con vitaminas y minerales sin azúcares añadidos, de un litro.

, bebida sabor lácteo con 5% de frutas y vegetales adicionado con vitaminas y minerales sin azúcares añadidos, de un litro. Great value , bebida sabor soya con 3.2% de soya ultrapasteurizada con calcio, vitamina A y D2, de un litro.

, bebida sabor soya con 3.2% de soya ultrapasteurizada con calcio, vitamina A y D2, de un litro. Calahua coconut milk , bebida con 10% de pulpa de coco de un litro.

, bebida con 10% de pulpa de coco de un litro. Calahua coconut milk, bebida con 10% pulpa de coco y con extracto de almendra, de un litro.

Adicionalmente, se encontró que hay "incumplimientos en la cantidad o porcentaje de vegetal que dicen contener":

La marca Ades “declara ser una bebida con 75% de soya, cuando en realidad tiene 16.5%. Es una bebida con soya porque es más de 10%, pero no es veraz”, dijo el Procurador.

Ades bebida con soya sabor vainilla declara 74% de soya y en realidad tiene 16.1%.

Aguilar Romero dijo que hay otras bebidas que declaran tener otros ingredientes, por ejemplo, tran en la etiqueta la frase “50% más calcio que la leche”, por ejemplo, “Blue Diamond, almond breeze, tiene 101 miligramos de calcio por cada 100 mililitros, pero la leche tiene hasta 132 miligramos de calcio de leche de vaca, aunque dice tener 50% más de calcio ni siquiera tiene lo que la leche de vaca”.

Silk presentación almendra que tiene solamente 163 miligramos de semilla y en la presentación de vainilla sin azúcar tiene 197 miligramos.

Silk de avena contiene 177 miligramos, y Silk de avena con azúcar 185 miligramos, la de coco tiene 141 miligramos, por cada 100 mililitros.

Silk bye bye Muu, bebida saborizada con 4.6% de vegetales, es como una mezcla, tiene solamente 138 miligramos, “es nada y, sin embargo, ponen la frase de 50% más calcio que la leche, te están timando”.

Hay otras razones por las que se habrá de inmovilizar o ya se inmovilizó, porque presentan leyendas que no comprueban, por ejemplo, está Hearbest que dice evitar la inflamación, “esta bebida trae 3% de proteína de chícharo y 0.3% de amaranto, no es nada, es agua, seguramente por eso no inflama”.

Real Natural organic, de avena, con la leyenda “sabor delicioso, textura cremosa” hasta tres veces más avena que otras, se inmoviliza porque su denominación es incorrecta y no indica el contenido de vegetal.

Valley Foods, en su etiqueta dice almendra endulzada y almond milk, entonces, “este producto se denomina de dos formas y uno de ellos es incorrecta, no debería llamarse alimento líquido”.

Aguilar Romero reiteró que básicamente todos estos productos contienen más agua que vegetales y añadió que son los inspectores los que retiran e inmovilizan las bebidas.

ss/mgm