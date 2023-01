Esquivel ve la inflación desde la tribuna

El que ahora ve el juego desde la tribuna es Gerardo Esquivel. Nos cuentan que ante el resultado de inflación de los primeros 15 días de enero, le corrigió la plana a algunas portadas de los diarios. Nos dicen que el exgobernador del Banco de México (Banxico) no se aguantó las ganas para manifestar que no se trata del peor inicio en inflación en 22 años. El hoy profesor del Colegio de México puso en sus redes sociales que, si bien la carestía fue alta, es inferior a la que se tuvo en 2002, 2010, 2014 y 2021 para dicha quincena. Nos comentan que su visión sigue la misma línea que tenía cuando formaba parte del órgano colegiado de Banxico porque con ello, lo más probable es que estaría votando por un aumento no tan significativo para la tasa de referencia.

A maquiladores les preocupa sacar carga del AICM

Nos dicen que los maquiladores tampoco pueden dormir por la mudanza de los vuelos de carga del AICM al AIFA. El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández, señaló que faltó un plan para llevar a cabo esa medida. Nos platican que externó su preocupación sobre la decisión ya que si bien las empresas manufactureras mueven sus mercancías principalmente por tren y camión, tendrá costos para sus proveedores, los cuales utilizan los aeropuertos para transportar la materia prima, sobre todo de componentes.

Cemex arranca con el pie derecho

Tras sufrir en 2022 uno de sus peores años en la Bolsa Mexicana de Valores, nos hacen notar que Cemex inició 2023 con el pie derecho y estrenando economista en jefe. Se trata de Adrián de la Garza, quien dejó la Dirección de Estudios Económicos de CitiBanamex para mudarse a su oriundo Monterrey y ocupar el cargo en la cementera. Nos comentan que, de las 36 empresas más negociadas en el centro bursátil, la compañía que dirige Fernando González es la quinta con mejor desempeño desde que inició el año, pues su acción acumula una ganancia de 21.5%. La empresa acaba de lanzar su división de negocio dedicada al reciclaje y procesamiento de residuos, cuya meta es aprovechar su presencia mundial para utilizar estos materiales como sustitutos de combustibles fósiles y materias primas naturales en sus hornos cementeros.