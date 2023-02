Escala pleito por maíz transgénico

La semana pasada, en el Senado de Estados Unidos hubo una reunión para analizar asuntos de comercio internacional y nos cuentan que varios senadores presionaron para que inicie lo más pronto posible un mecanismo de solución de controversias contra México por el tema de la prohibición a las importaciones de maíz transgénico. El reclamo puede terminar en el inicio de consultas vía los mecanismos que incluye el T-MEC y, de no haber una respuesta favorable, puede escalar a la instalación de un panel de resolución de controversias. Entre los quejosos figura la senadora republicana Deb Fischer, quien hace unos días envió una carta al presidente Joe Biden para pedir una respuesta “formal” sobre el asunto. También su compañero de bancada Chuck Grassley, quien ha exigido que inicien las consultas en contra de México.

SAT: última llamada

Nos dicen que ahora sí, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino, ya no dará ninguna prórroga para las declaraciones de impuestos ni para la nueva factura electrónica o la Carta Porte. Nos cuentan que, de acuerdo con la autoridad, ya tuvieron mucho tiempo los contribuyentes para que todos se puedan adaptar a los cambios tras las afectaciones por la pandemia de Covid-19. Con ello, las empresas ya no tendrían pretexto para emitir bien sus recibos de nómina y las personas físicas para obtener su Constancia de Situación Fiscal para pedir factura bajo la versión 4.0, misma que será obligatoria a partir del 1 de abril. Así que, para que no se justifiquen con que los agarraron desprevenidos, o que la manga del muerto... nos dicen que ahora sí es la última llamada.

Impacto de la cuesta de enero

Nos recuerdan que el próximo jueves, el Inegi, comandado por Graciela Márquez, hará público el dato de la inflación en la segunda quincena de enero, con lo que se podrá conocer el comportamiento de los precios durante el primer mes del año. De acuerdo con los especialistas, el reporte permitirá saber la magnitud de la comúnmente llamada cuesta de enero, que tiene que ver sobre todo con los ajustes de precios que realizan productores y comerciantes al inicio de cada año. Ya durante la primera quincena del mes llamó la atención que volvió a repuntar la inflación subyacente o dura, es decir, la parte más inflexible del incremento general de precios, lo que permite augurar que las presiones se mantendrán al menos durante el arranque del presente año, lo que afecta sobre todo a quienes menos tienen.