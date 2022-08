Encienden alarmas en el turismo

Más allá de la pandemia, el sargazo o la degradación aérea, nos hacen ver que la inseguridad, el eterno enemigo del turismo, volvió a encender las alarmas en un sector que ha sorprendido por su rápida recuperación. La Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, informó apenas que los hoteles en los 12 principales destinos del país alcanzaron una ocupación de 65% en la primera semana de agosto, el mejor resultado desde 2019. Sin embargo, el mensaje de terror que envió el crimen organizado en la semana siguiente llevó a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a emitir alertas de viaje a 16 estados del país en pleno verano. Nos dicen que el turismo que efectúa mayor gasto es el más sensible a los temas de inseguridad, es decir, habrá cambio de itinerarios.

Oceanografía mete ruido a venta de Banamex

Nos cuentan que en medio del proceso de venta de Banamex por parte de su matriz estadounidense Citi, en el que aparecen como principales postores Carlos Slim, Germán Larrea y Banorte, de la mano de Carlos Hank González, el fantasma de Oceanografía no logra desaparecer. Nos cuentan que la naviera propiedad de Amado Yáñez tratará de impedir con todos los medios legales posibles la venta de Banamex. En días pasados, nos platican, se ratificó la resolución por parte de un juez para que no se pueda vender el banco hasta que no se liquiden los 5 mil 200 millones de dólares que reclama Oceanografía en daños ocasionados por Banamex. Habrá que ver hasta dónde está piedrita en el camino detiene una de las transacciones más esperadas en el país.

Nuevo código de vestimenta

Para no perder el estilo, nos cuentan que el Club de Industriales, uno de los espacios de negocios privados de mayor prestigio que se encuentra en la zona de Polanco, en la capital mexicana, dio a conocer su nuevo código de vestimenta tras la quinta ola de contagios por Covid-19 para sus más de mil 400 socios y público en general que va de visita. El club que dirigió Pepe Carral desde 1996 hasta su muerte en noviembre de 2021, ya eliminó la corbata como obligatoria para los caballeros, pero pide un estilo business casual o ejecutivo informal: traje completo o saco tipo americano, blazer, teba o austriaco, camisa y pantalón de vestir y zapato formal. Para las damas: blusa formal, saco de vestir, falda o vestido, pantalón de vestir y zapato formal. Eso sí, queda completamente prohibido, tanto para hombres como mujeres, traer tenis, chamarra y jeans.