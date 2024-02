El sector industrial, empresarios, autotransportistas de carga y de pasajeros pidieron que ya se frenen los robos que se registran en carreteras y vialidades del país, porque hay omisión de los gobiernos, que no solamente se traduce en pérdidas, de al menos 7 mil millones de pesos de mercancía, sino también en pérdidas de vidas humanas.

En conferencia de prensa, los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Lucio Rodríguez, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Zozaya, de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, Norma Becerra, pidieron al gobierno actuar y dejar de ser omiso.

“Esto no puede seguir así, no podemos seguir permitiendo que nos roben y menos aún que lastimen o incluso maten a los operadores... los delincuentes actúan con total impunidad y eso no debe permitirse urgimos a los gobiernos a tomar cartas en el asunto para resolver lo más pronto posible este problema no pueden ser insensibles o omisos ante la violencia”, dijo Abugaber.

“Hago un enérgico llamado a las autoridades municipales estatales y federales a trabajar en coordinación para atender con urgencia esta situación que representa pérdidas millonarias a la industria, a las empresas y que impacta en los bolsillos de la gente que vive en zonas marginadas”, añadió.

Lee también: Presidenta de San Lázaro exige atención a violencia a transportistas en carreteras de México

El líder de los industriales recordó que “entre enero de 2018 y noviembre de 2023 hubo 85 mil robos a transportistas de los cuales 60 mil 300 son del fuero común y 24 mil 700 del fueron Federal, sobre todo este problema se concentra en el Estado de México en su mayor porcentaje, seguido de Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Estimó que en 2022, cuando hubo 13 mil 265 robos al transporte las pérdidas ascendieron a “7 mil millones de pesos considerando las mercancías, el daño de equipos y las propias acciones para garantizar la seguridad de las unidades... 19 millones de pesos diarios por robo al transporte de carga”.

Martínez Millán, líder de la Canacar, dijo que “la seguridad de las carreteras de México es un derecho que no debe ser quebrantado transgredido, ni debilitado por ningún motivo, pues se pone en riesgo, el abasto de bienes y mercancías el crecimiento de la economía nacional y peor aún la competitividad a nivel internacional donde México siempre ha dado muestras de su capacidad”.

Dijo que enviaron una carta respaldada por el Consejo Nacional Directivo de Canacar en el que expresan su preocupación y protestan por la inseguridad y violencia que vive el autotransporte de carga solicitando un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para solucionar este problema.

Rodríguez, líder de la Canapat, explicó que “en un contexto crítico” por la creciente incidencia delictiva y la amenaza a pasajeros y operadores que afecta al autotransporte, hacen un “urgente llamado a atender y brindar seguridad a los usuarios y operadores de transporte de pasajeros de manera prioritaria”.

Comentó que hay un “aumento de incidentes delictivos, así como asaltos, toma ilegal de unidades, apedreamientos, así como la proliferación de servicios irregulares que impactan negativamente la actividad económica”.

Lee también: Transportistas protestan para exigir seguridad

Zozaya, presidente de la AMIA, añadió “lamentablemente hemos visto un incremento de incidencias en el robo en carreteras y también en ferrocarriles, todavía más lamentablemente hemos visto un incremento en la agresividad de estos robos, lo que ha provocado incluso el asesinato de algunos conductores. Creemos que no es solo el hecho de la pérdida material es mucho más valioso la pérdida de una vida humana”.

Becerra, representante de los navieros, agregó que la mercancía más robada son los alimentos y abarrotes, materiales de construcción, refacciones, productos automotrices, medicamentos, hidrocarburos, ropa y calzado.

“Las carreteras federales cada vez también se están volviendo más inseguras, tenemos también problemas en que hay contenedores que de la planta al puerto se roban mercancía, los contenedores llevan sus sellos llevan las puertas no son violados. Esto quiere decir que retiran las puertas con todo y los pernos, para abrir sacan mercancía y lógicamente cuando llega al destino llega con menos carga” lo que genera demandas de los exportadores mexicanos a los transportistas.

El presidente de la Comisión de Transporte de la Concamin, Felipe Javier Peña, aseguró que “lo único que pedimos es que este diálogo que ha existido se pueda ver reflejado en acciones concretas que nos lleven a poder disminuir el robo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rmlgv