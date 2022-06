Elevada inflación lleva a buscar más prestaciones

Ante el impacto de la situación económica y el aumento de precios que pulveriza los incrementos salariales, los trabajadores buscan que las empresas otorguen otros beneficios enfocados a su salud y calidad de vida, mientras que las compañías difícilmente podrán subir los sueldos, dijo la directora de retiro de la consultora Willis Towers Watson (WTW), Claudia Castro.

“Más allá del salario o de lo que llamamos compensación en efectivo, con la pandemia los empleados han hecho una revalorización de los beneficios como seguro de vida o de gastos médicos. Esto se dio muy fuerte en los últimos dos años, ya que antes no lo valoraban, pero ahora sí, ante los contagios”, señaló.

“No necesariamente todas las empresas tienen un presupuesto que les permita a los empleados un beneficio de este tipo, por lo que ofrecen ser un enlace donde, a través de una plataforma flexible, se pueda comprar un seguro de gastos médicos a un precio más competitivo o a costo de grupo, que es mucho mejor a contratarlo con una aseguradora”.

La especialista recordó que, para 2022, el pronóstico de incremento salarial es de aproximadamente 5.1%, con un índice inflacionario estimado de entre 6.7% y 7%, por lo que existe una fuerte tendencia a compensar lo que no se puede otorgar a través de aumentos salariales con una propuesta de valor más robusta.

Mientras algunas organizaciones han optado por el esquema de trabajo híbrido entre casa y oficina como una alternativa real en sus esquemas productivos, habrá otro tipo de incentivos o beneficios a los empleados.

“Ya se venía dando una tendencia en que las empresas están más enfocadas al empleado; hay que ver el lado positivo que nos ha dejado la pandemia. Vienen años todavía de recuperación y no podría decirse que este año se podría ver un impulso fuerte en las empresas, pero habrá un fuerte cambio”, resaltó.

“Hay empresas que aprovecharon la coyuntura e incluso tuvieron oportunidades de expansión, y eso beneficia a los empleados y el nivel de contratación que están teniendo”.

Así, ante un escenario en el que será complicado que haya aumentos salariales, poco a poco habrá más organizaciones que se monten a la tendencia global de proporcionar una mejor experiencia de trabajo a sus empleados, con mayor atención en su bienestar físico y emocional.

“Lo que vemos en tendencia es la experiencia del empleado, y no es solamente el sueldo o el aguinaldo, es el bienestar del empleado: qué es lo que está viviendo desde casa, el bienestar emocional, cómo cuida su salud. El bienestar físico se vuelve algo que monitorear”, dijo.

A la par, resaltó la necesidad de que las empresas impulsen la educación y ofrezcan mejores esquemas a sus colaboradores; tal es el caso de finanzas personales y otro tipo de herramientas que favorezcan en el desarrollo del personal en las instituciones.

“Hemos visto altos índices de estrés, lo que puede generar unas malas finanzas personales. Si bien las empresas no les pueden resolver a los empleados el problema de endeudamiento, sí les pueden educar. No van a dejar de lado el tema salarial, no pueden. Sería un error, pero necesitaban encontrar formas de compensar lo que el sueldo no puede”.