Elecciones 2024 no impactarán entorno empresarial en México aunque la economía se debilitará: Standard and Poor's Para Standard and Poor's, el nearshoring podría aumentar la demanda de crédito bancario en México, aunque existen retos estructurales que limitan su potencial

El entorno empresarial no tendrá mayor impacto de cara al proceso electoral del año próximo, considera la calificadora