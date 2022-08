El empeño, opción más socorrida para el regreso a clases

El financiamiento a través del empeño consiste en dejar un artículo con el cual obtendrás un préstamo de manera inmediata. Es una de las opciones más comunes entre la población mexicana para salir de emergencias, incluso preferida sobre otras como tarjetas de crédito o préstamos bancarios.

De acuerdo con el Reporte Anual Integrado 2021 del Nacional Monte de Piedad, 90% de sus operaciones consisten en empeño de alhajas (principalmente de oro) y relojes; el otro 10% se trata de otros artículos como los electrónicos, electrodomésticos, herramientas, motocicletas, automóviles, entre otros.

El mismo texto indica que, históricamente, hay cuatro grandes momentos en el año con alta operación prendaria: los meses de julio y agosto por las vacaciones y el regreso a clases; le sigue Semana Santa, antes, durante y después; luego el inicio de cierre de año en octubre (cuarto trimestre) y, por último, enero, con la famosa cuesta.

Leer más: El peso, con su mejor semana en ocho meses

La institución señala en su reporte que en 2021 los mayores préstamos se concedieron en mayo y octubre, al contabilizar 1.4 millones de operaciones de empeño en todo el país, lo que equivalió a un monto de 5 mil 500 millones de pesos otorgados en ambos meses.

La facilidad con la que se puede empeñar, lo vuelve una opción favorita de muchos mexicanos, pues no es necesario hacer una revisión del historial crediticio o de adeudos, ofreciendo apoyos económicos a personas ajenas a instituciones o el sistema financiero.

¿Cómo hacerlo?

Ante este regreso a clases, muchos de los padres de familia acudirán a diversas casas de empeño en busca de un préstamo para cumplir con la adquisición de útiles escolares, artículos que enfrentan el alza más importante de los últimos 21 años.

En principio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda antes de realizar algún empeño, contar con información de las diversas opciones que hay en el mercado.

De acuerdo con la institución, el Registro Público de Casas de Empeño tiene enlistadas para operar 7 mil 653 de estos negocios en el país.

Leer más: Gasolina en EU, más barata que en México

En su Revista del Consumidor de agosto, la dependencia sugiere revisar con detenimiento cuál de las opciones de empeño ofrece el mejor avalúo de la prenda y la mejor tasa de interés sobre el préstamo.

Advierte que “a menor tasa de interés, la cantidad a pagar al momento de refrendar o desempeñar también será menor”.

De acuerdo con el blog del Nacional Monte de Piedad, una de las instituciones de mayor historia en este método de financiamiento, si pagas el préstamo en el tiempo acordado, el artículo te es devuelto.

Se trata del desempeño, es decir, liquidar tu préstamo de acuerdo con lo estipulado en tu contrato.

Una vez que salgas de la casa de empeño, instituciones como la Profeco sugieren revisar tu contrato, pues las fechas de pago (para desempeñar o refrendar) quedarán establecidas en la carátula y debes tenerlo a la mano para recordar cuándo debes realizar tu siguiente pago.

El Monte de Piedad advierte que existen ocasiones en las que no es posible realizar el desempeño en tiempo y forma, pero no te alarmes, tu artículo aún no se pierde.

Existe la opción del refrendo, que consiste en liquidar los intereses de tu empeño en las mismas fechas en la que harías tus pagos de desempeño, con el fin de extender otros cinco meses tu periodo de pago. Por lo regular se pueden realizar un máximo de tres de estas operaciones.

En caso de surgir algún inconveniente y no te es posible “recuperar tu artículo puedes pedir tu ‘Demasía’, es decir, dinero en efectivo que puedes recibir cuando tus artículos de valor son vendidos por un precio mayor a tu préstamo y los intereses que se generaron.