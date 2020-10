El 55% de desempleados buscan trabajo en redes sociales sin éxito: encuesta

Ante la reducción de ofertas de empleo por el Covid-19, miles de mexicanos han estado buscando la forma de ponerse en contacto con las empresas y las áreas de Recursos Humanos para solicitar una oportunidad laboral; una de las maneras más utilizadas para la búsqueda de trabajo es a través de las redes sociales.

OCCMundial, bolsa de trabajo vía internet, consultó a los mexicanos sobre el uso de las redes sociales para la búsqueda de empleo, a lo que el 55% de los encuestados respondió que sí ha publicado su Currículum Vitae por estos medios, sin embargo, no ha conseguido trabajo; por el contrario el 7% de las personas que lo ha hecho sí obtuvo empleo. Un 22% comentó que no había considerado hacerlo y un 16% reveló que no tiene intenciones de mostrar en público su Currículum.

Por otra parte, el sondeo “Termómetro Labortal” preguntó a los participantes si durante la pandemia han conocido de forma virtual a alguien que les ayudara a conseguir trabajo o a concretar un negocio, es decir, a través del networking, solamente el 26% respondió de manera positiva. Del total, casi la mitad (49%) admitió no saber cómo crear estas redes de contacto y un 22% señaló que no socializa mucho en internet.

Como cada semana, el “Termómetro Laboral” dio a conocer el comportamiento de las contrataciones en las empresas, revelando que el 40% de las empresas está contratando en puestos críticos; 29% mantiene sus contrataciones en pausa; 25% está contratando con normalidad y 6% está contratando más que antes.

El total de ofertas de empleo publicadas esta semana en el sitio, 54 mil 400 ha mostrado un decremento en comparación con la semana anterior (alrededor de 700 vacantes activas menos). Sectores laborales como Contabilidad, Logística, Ventas y Tecnología han seguido creciendo a lo largo de los últimos siete días; mientras que áreas como Seguros y Reaseguros, Ciencias Sociales y Veterinaria tuvieron un descenso en sus publicaciones. Tecnología tuvo el mayor incremento con el 48%, mientras que Veterinaria tuvo la mayor caída con 10%.

De manera adicional, se destaca los siguientes datos en la semana 23 (del 25 de septiembre al 1 de octubre): en temas salariales, el monto de 5 mil a 10 mil pesos sigue siendo el más ofrecido por las empresas (29%), seguido por el de 10 mil a 15 mil pesos (22%).

Un tema relevante tratado en el informe es la reincorporación al trabajo de las mujeres, sea en contrataciones temporales o definitivas. Diversos sectores laborales en donde tenían participación aún no han retomado por completo las actividades, lo que hace que muchas se autoempleen o laboren en el sector informal.

Los estados con menos vacantes creadas son: Baja California Sur, CDMX, Edomex, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán. Las categorías con menos vacantes creadas son: Administrativos, Arte y diseño, Comunicación, Contabilidad, Deportes, Derecho, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Turismo y Ventas.

cev/nv