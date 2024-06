La falta de educación financiera en México es una problemática que consume a la población, desde la falta de interés por ahorrar hasta los altos niveles de endeudamiento que enfrentan muchas personas en el país.

El término educación financiera es definido por el Banco del Bienestar como un proceso en el que se desarrollan habilidades y actitudes que permiten a los individuos tomar decisiones personales y sociales respecto a economía en su vida cotidiana, así como, utilizar servicios y productos financieros que aporten a la mejora de su calidad de vida.

En un sondeo realizado por EL UNIVERSAL, usuarios de productos financieros de todas las edades manifestaron su inquietud al considerar que la educación financiera debería ser una materia, curso o tema a aprender desde la educación básica.

Ramón, padre de familia de 46 años, admitió que pertenece al porcentaje de mexicanos que debe más de lo que gana:

“Muchas veces, me pagan mi quincena y me queda mucho menos de la mitad debido a mis deudas, me quitan de tal tarjeta, de tal pago. Probablemente se deba a que no sé administrar bien mis gastos y mucho menos ahorrar”, comentó.

Mientras que, Julián, un varón de 17 años, explicó que él no conoce de manera detallada cómo funcionan algunos instrumentos de las finanzas como los seguros, los préstamos, los meses sin interés, e incluso, el pago de impuestos al gobierno. "Considero que son importantes, pero nunca me han enseñado cómo me benefician o afectan. Me resultan temas sumamente difíciles", dijo.

La Encuesta Nacional de Educación Financiera (2017) demuestra que el 65% de los mexicanos y las mexicanas gastan más de lo que ganan por falta de educación financiera y solamente el 85% de la población ha recibido educación financiera en algún sistema de educación.

Educación financiera: mujeres, las más afectadas

La falta de educación financiera no solamente afecta el bolsillo de los mexicanos, sino que se convierte en un detonador y agravante de problemas sociales, como los casos de mujeres en situación de violencia. Según datos de la Secretaría de las Mujeres (2016), el 41% de las mujeres violentadas no se separa de su agresor por dependencia económica.

El 66% de las mujeres mexicanas no tienen una educación financiera, mientras que solamente el 33% poseen una cuenta bancaria y el 13% pueden acceder a un crédito, según datos proporcionados por Banco Azteca (2021) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021).

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sandra Morales, madre soltera de una niña de 7 años, explicó: “Solamente se nos dice que debemos ahorrar, pero teniendo en cuenta las condiciones económicas del país es imposible que guardemos dinero cuando vivimos al día”.

Asimismo, reiteró su interés en que su hija aprenda de finanzas desde temprana edad: “Me gusta enseñarle a ahorrar, de poquito en poquito ahorra sus domingos o el dinero que no se gasta en la escuela y cuando junta una buena cantidad se compra algún regalo para ella. Me encantaría que desde pequeña conozca lo que es ganar tu propio dinero para que nunca dependa de nadie más que de sí misma”.

Por último, opinó respecto a la brecha de género que existe en el sector económico, argumentando que reconoce que las mujeres se encuentran en desventaja debido a que la inclusión financiera excluye en grandes cantidades a las mujeres mexicanas: “Es necesario que las mujeres comencemos a ser relevantes para la economía con ejercicios como la educación financiera que buscan orientarnos y ayudarnos a ser más inteligentes e independientes económicamente”, concluyó.

