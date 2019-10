Revocación de mandato pondrá en riesgo la no reelección: Coparmex

Ivette Saldaña

De prosperar la iniciativa de Revocación de mandato que se discute en el Senado se pondrán en riesgo los fundamentos de la democracia mexicana, al abrirse la posibilidad de tener reelección, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.



Los cambios que se proponen en el Congreso van en línea con la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a una revocación de mandato, que no está contemplada en la Constitución.



“Si en el Senado de la República prospera la iniciativa de una revocatoria de mandato, estaríamos no sólo vulnerando la periodicidad del cargo para el cual fue electo por mayoría el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también se afectaría el principio de la no reelección”, expuso.



Solamente en Bolivia, Ecuador y Venezuela se cuenta con un instrumento de revocación de mandato y se utilizó en 2004 por el entonces presidente Hugo Chávez, para perpetrarse en el poder.



Además de que abrir esa posibilidad llevaría al gobierno a enfocarse en una campaña política para preservarse en el poder, en lugar de atender las labores de gobierno.



Reiteró que la propuesta de cambios en el Senado conserva “los puntos más graves y más perjudiciales”, porque la revocación es antidemocrática, es una medida populista, promueve entre funcionarios el que dejen de lado su responsabilidad y se dediquen a hacer campaña; tiene un alto costo económico y pone en riesgo las bases fundamentales de la democracia.

