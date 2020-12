Aprueban en Comisiones del Senado ratificación de Graciela Márquez para el Inegi

La Comisión de Gobernación del Senado ratificó, por mayoría, el nombramiento de Graciela Márquez como integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Durante su comparecencia, se comprometió a velar por la autonomía del Instituto y a actuar con independencia, como siempre lo ha hecho durante toda su trayectoria profesional.



“Tenga usted la seguridad que valoro muchísimo mi independencia, siempre lo he hecho, desde pequeña lo llevo conmigo, tenga usted seguridad que sabré velar el gran valor que implica la autonomía del Inegi, porque el Inegi es de los mexicanos, de todos nosotros sin distingo político”, manifestó a pregunta expresa del senador Samuel García.



Graciela Márquez aseguró que en la medida en que se fortalezca al Instituto, "fortalecemos a México".

Destacó que en su carrera académica y profesional, le ha permitido conocer la importancia de un órgano Constitucional autónomo, por lo que ahora está consciente del papel que tendrá como miembro de una junta de gobierno, un órgano colegiado en donde las decisiones se toman ahí.



“He participado en otros órganos colegiados, la academia está llena de órganos colegiados, en la administración pública también he participado en órganos colegiados y he tenido votos que no siempre están con la mayoría”, ponderó.



Aseguró que cumplirá sus atribuciones como lo marca la ley, contribuirá a que el Inegi alcance todas sus metas y dedicará todos sus esfuerzos al programa estratégico y plan nacional de geografía.



Destacó que, desde su trabajo al frente de la secretaría de Economía en 2018, la colaboración con el Inegi ha sido importante para la toma de decisiones y la creación plataformas digitales.

Mencionó que la SE forma parte del comité ejecutivo del Sistema nacional de Información Económica, que es una colaboración institucional que ha garantizado el compromiso establecido en el artículo 30 de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.



Graciela Márquez es economista egresada de la UNAM, con Maestría por el Colegio de México y doctorado en Historia Económica por la Universidad de Harvard.



Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de varios artículos sobre política comercial, industrialización, desigualdad y desarrollo económico.

También ha editado o coeditado diversos libros sobre la historia económica de México y América Latina.

cev/lsm