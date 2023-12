Los consumidores mexicanos están cambiando sus hábitos de compra en la búsqueda de productos más sanos y sustentables.

Son impulsados por factores como la creciente conciencia sobre la salud y el medio ambiente, así como la disponibilidad de más opciones de este tipo de bienes en el mercado, coincidieron especialistas.

El consumo de este tipo de productor ya comienza a figurar en las despensas de los mexicanos, pero aún están lejos de ser su principal elección de alimentos.

No obstante, expertos prevén que, en el corto plazo, van a ocupar un mejor lugar cada día en sus hábitos alimenticios.

La gerente de estudios especiales de Kantar México, división Worldpanel, Stephanie del Razo, explicó que el perfil de consumidor eco-ac -tive en México, quienes son los compradores muy preocupados por el medio ambiente y que toman más medidas para reducir sus residuos, aumentó de 15% en 2022 a 21% durante el presente año.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que de manera general las elecciones que sobresalen para este perfil de consumidor tienen que ver con productos con materiales reciclados para los envases, 100% reciclados y sin plástico, así como alimentos que cuenten con ingredientes naturales y de la industria local, así como la reducción de componentes poco saludables.

“El perfil eco -active en México sobresale comparándolo con el promedio de países de Latinoamérica, con 18%; sin embargo, quedamos por debajo de Argentina, Chile y Colombia”, explicó la especialista de Kantar México.

En ese sentido, resaltó que las principales cualidades que buscan los consumidores para adoptar este tipo de productos están enfocadas en empresas y marcas que ofrezcan formas de compensar su impacto medioambiental desde sus procesos de producción, así como la oferta de alimentos sostenibles, siempre cuidando el equilibrio entre costo y valor sin precios incrementales. Esto con el objetivo de que los productos sostenibles dejen de ser un nicho y lleguen a la masividad.

Altos precios

Sin embargo, resaltó que las principales limitantes para la mayor adopción de este tipo de productos son los precios elevados y la poca disponibilidad de los mismos.

“Nos encontramos ante compradores que son conscientes que pueden hacer una diferencia en el mundo que los rodea a través de sus acciones, la tendencia incremental de consumidores eco -activees una realidad”, expuso Del Razo.

No obstante, indicó, no debemos olvidar que tenemos también un comprador mucho más racional que hace el mejor uso posible de sus recursos y defiende el valor, por lo que el éxito de los productos sostenibles dependerá de la accesibilidad que se ofrezca en cuanto a precios asequibles y disponibilidad para todo tipo de hogares.

Esto debe ir acompañado de una comunicación honesta en la que se transmita una preocupación genuina por el medio ambiente más allá de una herramienta de marketing.

Perspectivas más sustentables

En opinión de la directora general de In All We Trust y de ILUNKA, Estrategia sustentable, Adriana Pulido, la adopción de productos sostenibles en México ha sido lenta pero gradual, especialmente durante los últimos años. Ello, frente al crecimiento de la tendencia y la preocupación por el medio ambiente en todas las industrias y sectores.

La especialista refirió los datos de EY Consumer Index, que indican que hasta 36% de los mexicanos buscan alejarse de marcas que no favorecen el ambiente.

“Esto nos muestra que, con el paso del tiempo, los compradores buscan más productos que no sólo tengan una etiqueta verde, sino que provengan de marcas que genuinamente están haciendo algo e implementando estrategias para reducir el daño ambiental, que tengan un impacto social en las comunidades y que promuevan economías más locales, pues esto también tiene una relación directa con la reducción de desperdicios y huella cero”, señaló Pulido.

“Progresivamente la sostenibilidad se está convirtiendo en un criterio clave para tomar una decisión de compra y consumo”, hizo ver.

Asimismo, enlistó las características que los compradores mexicanos buscan al adquirir productos sostenibles. En primer lugar aparece el menor impacto ambiental pues este tipo de consumidores comenzaron a ver los efectos del consumo masivo.

“Con el motivo de contribuir a preservar los recursos, tendencias y soluciones, como las adquisiciones conscientes y con impacto social empezaron a tomar fuerza, se espera que para 2024 estas compras continúen siendo impulsadas en diversos sectores”, resaltó

Así, siete de cada 10 personas que compran sustentable afirman que sólo elige esta modalidad si representa un ahorro para su economía. Disponer de mayores opciones, acercarse con comercios locales, apoyar la economía circular mediante la segunda mano son opciones fuertes para comprar más sostenible.

De igual forma, añadió, el factor salud aumenta la conveniencia de buscar productos más ecológicos y orgánicos como opciones para reemplazar los alimentos diarios, en adquisiciones que se ajusten a sus necesidades, estén en el entorno cercano y sean fáciles de encontrar como cualquier otro bien que sea de primera necesidad.

Lejos de desplazar a las golosinas

Desde el punto de vista de Pulido, la asequibilidad es prioridad para tomar decisiones de compra, por lo tanto, la preocupación por el costo elevado para adquirir bienes básicos puede impactar el consumo de otros no esenciales, como puede ser la categoría de productos sustentables.

Recordó que México ocupa el primer lugar en consumo de alimentos ultraprocesados en América Latina y el cuarto lugar a nivel mundial.

En ese contexto, las niñas, niños y adolescentes comen botanas, dulces, postres y cereales dulces por lo menos tres días a la semana, dejando de lado los saludables.

A pesar de que el consumo de dulces, chocolates y confitería se ha incrementado 12.7%, de acuerdo con datos de ISCAM, las dietas saludables, especialmente los alimentos nutritivos, comienzan a ser una prioridad para las mujeres que realizan la mayor parte de las compras, indica el gobierno mexicano.

Por otro lado, el consumo de alimentos nutritivos también comienza a ser popular en otros países, ya que, en América Latina, según estudios realizados por Euro-Monitor Internacional, se ubican los mayores consumidores de snacks saludables gracias a las nuevas tendencias de alimentación sana y cuidado de la salud.

“Esto no asegura que categorías como golosinas o productos altamente calóricos ya no se consuman; no obstante, podemos estimar que es posible una reducción en su frecuencia de consumo al incrementar la tendencia por opciones más naturales u orgánicas. Esta tendencia de consumo se puede ver principalmente en los hábitos de compra de la generación millennial, quienes priorizan la salud como respuesta a su deseo de cuidar su bienestar físico y mental”, finalizó.