Echando sal a la herida

Los exembajadores de Estados Unidos, Roberta Jacobson, y de Canadá, Pierre Alarie, recordaron ayer el comentario sobre la dificultad de atraer inversiones al país que hizo el actual embajador de la Unión Americana, Christopher Landau, mismo que, a pesar de estar grabado, negó haber hecho. En videoconferencia, Jacobson explicó que lo que “dijo que no fue lo que dijo”, respecto a que “no podía en ese momento promover la inversión estadounidense en México”, seguramente fue porque ha recibido una cantidad de llamadas de sus connacionales quejándose de “una situación caprichosa y obscura de entender en México”. En el mismo evento, el canadiense Alarie expuso que lo dicho por Landau tuvo que ver con el entorno político actual, porque para el inversionista siempre deben respetarse las reglas del juego.

SCT enoja a tijuanenses

Nos dicen que en Tijuana están muy enojados con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, pues no se ha eliminado el cobro de peaje del tramo carretero que lleva a Rosarito. Además, durante unas manifestaciones de la semana pasada, la Guardia Nacional no permitió a los inconformes seguir con su acto en la caseta de cobro. Esto desató la ira de los ciudadanos, quienes pidieron la destitución del titular de la SCT y, en un acto simbólico, quemaron una piñata del personaje de Star Wars, Dath Vader, con una fotografía del funcionario en el pecho. Aunque el problema es añejo, la batalla continúa, nos comentan. La semana pasada, el gobernador morenista de la entidad, Jaime Bonilla, resolvió que ya no se iba a cobrar ese tramo carretero, decisión que luego desconoció la SCT.

PFF: semillero de abogados fiscalistas

Próximamente la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que tiene como titular a Carlos Romero Aranda, contará con un Centro de Estudios Fiscales. Nos dicen que la idea es que se pueda profesionalizar al personal de la PFF, que en los hechos es el abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia a cargo de Arturo Herrera. Para ello, nos cuentan que se van a firmar varios convenios con diversas autoridades y organismos para tener un semillero de abogados en la propia procuraduría. Sin embargo, estos especialistas servirán también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Servicio de Administración Tributaria y, ¿por qué no?, hasta en el Poder Judicial. Nos aseguran que, en materia de temas fiscales, este es uno de los planes que pronto se volverá una realidad.