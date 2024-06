La polémica suscitada esta semana en la sede del Infonavit en Ciudad de México, luego de que el líder del sindicato de trabajadores, Rafael Riva Palacio, y su equipo rompieran una bandera LGBTQ+, recordó los retos que prevalecen en el país para avanzar en inclusión y reconocimiento de la diversidad.

En el mes del orgullo LGBTQ+, mientras en una dependencia pública se generaba un encontronazo por una bandera del arcoíris, en otros edificios de la capital se colocó el símbolo de la comunidad.

En el sector financiero, HSBC izó la bandera multicolor, mientras Scotiabank iluminó su fachada con esas tonalidades para acompañar las actividades que se efectuarán en la capital durante junio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, directivos de firmas financieras compartieron su visión sobre los avances en equidad, género y mayor aceptación de la diversidad, pero reconocieron los retos en la materia.

“En general, en el sector financiero en México se ha avanzado en términos de equidad, en género, porque está muy claro y constatado que la diversidad te trae mejores resultados financieros, mayor innovación, mayor disrupción en las empresas, y todas las organizaciones están buscando siempre tener el mejor talento”, expuso la directora general de Visa México, Luz Adriana Ramírez.

La ejecutiva está a un mes de dejar su posición en el país en una de las principales empresas procesadoras de pago globales y luego de una carrera de 11 años, donde además de retos profesionales, como la llegada de las financieras tecnológicas (fintech), abrió camino para que más mujeres llegaran a altos cargos e impulsar una mayor inclusión en las empresas.

“El talento no tiene género, pero me encanta también ver que hay muchísimas mujeres capaces en el sector que están teniendo grandes oportunidades. Cuando entré a Visa, por supuesto había muchas mujeres, pero no tantas en niveles directivos. Hoy más de 51% del cargo de director hacia arriba son mujeres”, destacó.

En opinión de Ramírez, las empresas de todos los sectores tienen un mayor conocimiento de que la diversidad se traduce en progreso en varios aspectos, y la inclusión de minorías ofrece una pluralidad de pensamiento, disrupción, innovación, lo que es vital para competir en la realidad actual.

DIVERSIDAD EN EL TRABAJOUN LARGO TRECHO POR RECORRER

La ejecutiva comenzará una nueva etapa en consejos de administración, un ambiente donde la inclusión es aún incipiente en México.

Miedo al rechazo

En opinión de Iván Canales, director general de Nu México e integrante de la comunidad LGBT, hay avances significativos en la adopción y aplicación de políticas de diversidad e inclusión dentro de las empresas.

“Hay pequeños, pero contundentes logros, como la adopción de políticas de no discriminación, la creación de consejos de diversidad e inclusión, la educación y capacitación en diversidad e inclusión, y la participación en actividades públicas para apoyar la inclusión LGBTQ+”, expuso.

“Además, se han ampliado las políticas y beneficios laborales en términos de salud, que son aspectos críticos y fundamentales”.

Canales resaltó que uno de los mayores avances es la apertura que muestran los integrantes de la comunidad a compartir su identidad y sus preferencias.

“Un indicador alentador es que se observa mayor apertura a compartir con libertad quién es cada uno, sin temor a ser rechazados. Por ejemplo, hemos visto una notable disminución en el número de colaboradores que no estaban dispuestos a compartir su identidad LGBTQIA+. En 2020, 84% de los colaboradores preferían no revelar esta información, mientras que en 2022 ese número se redujo a sólo 12%”.

Sin embargo, resaltó que todavía falta camino por recorrer, ya que persisten sesgos conscientes e inconscientes que afectan la igualdad de oportunidades y el trato justo dentro de las empresas y en la sociedad en general.

“Necesitamos seguir creando entornos laborales más inclusivos, donde todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, puedan prosperar y contribuir plenamente”, añadió el directivo de Nu.

Retos latentes

Canales resaltó que, en un país como México, la comunidad LGBTQ+ enfrenta desafíos múltiples y complejos. A pesar de los avances logrados, la última Encuesta Nacional sobre Discriminación revela que 37% de las personas que forman parte de la diversidad sexual y de género declararon haber sido discriminadas, un aumento de siete puntos porcentuales respecto al estudio de 2017.

“En el caso de las mujeres, esta cifra se eleva a 44%. Los efectos de esta discriminación se sienten especialmente en el ámbito laboral, donde muchos grupos, como las personas trans, están subrepresentadas”, afirmó.

“En términos de representación, aunque hemos visto avances en la inclusión de mujeres en los consejos directivos, otros grupos minoritarios, incluyendo la comunidad LGBT+, aún tienen un largo camino por recorrer para alcanzar una representación equitativa”, dijo.

Además, añadió, en el sistema financiero, por ejemplo, persisten barreras significativas. Muchos grupos marginados se sienten incómodos al acudir a sucursales bancarias, lo que resalta la necesidad urgente de crear entornos más inclusivos y accesibles.