¿Se puede realizar una despensa con mil pesos? es la pregunta que desató polémica después de que una familia mexicana comprará sus víveres con dicha cantidad.

La usuaria de Tiktok, Alma Yuridia publicó un video, en donde en compañía de su esposo e hijo mostraron los productos que compraron para su despensa, por lo que fueron fuertemente criticados y cuestionados sobre la calidad de su compra.

Lo anterior también abrió el debate sobre qué tan completa debe estar una despensa y qué tipo de artículos debe de incluir para ser considerada de calidad y sí son productos dentro de la canasta básica.

De acuerdo con la Secretaría de de Agricultura y Desarrollo Rural, la Canasta Básica se compone de una lista de 40 productos que son los siguientes:

Es importante señalar que la canasta básica engloba bienes complementarios como pilas, artículos de primera necesidad o de utilidad en situaciones de emergencia y la canasta básica alimentaria se consideran únicamente artículos comestibles.

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) durante abril el costó de la canasta básica alimentaria se aproximó en dos mil 299, mientras que en zonas rurales ronda entre los mil 762.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 17 de junio, Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que “tenemos los niveles de inicios de año” con los precios de la canasta básica de 24 productos por debajo de los mil 39 pesos.

Tomando en cuenta lo anterior surge la pregunta de su realmente alcanza con mil pesos comprar la canasta básica alimentaria.

Despensa de mil pesos: hay todo tipo de productos y de precios

En un recorrido realizado por El Universal al supermercado Bodega Aurrera, sucursal Sor Juana, se hizo una comparación entre las marcas más baratas y las más costosas, además de verificar si son suficientes mil pesos para realizar una despensa basándose en la canasta básica.

Durante la visita no se tomaron en cuenta los 40 productos, únicamente fueron revisados los alimentos como frijol, arroz, cereal, azúcar, aceite, atún, leche, café, sal, pasta, galletas,carne de res, y algunas frutas y verduras, que fueron encontradas en esta sucursal (manzana, cebolla, chayote, papa y aguacate), también se tomó en cuenta productos de primera necesidad como: jabón, detergente y papel de baño.

Considerando únicamente los alimentos mencionados, y contemplando las marcas más baratas encontradas en esa sucursal el total de fue de 858 pesos, es importante destacar que este costo fue exclusivamente para despensa de una persona.

Al realizar el mismo recorrido, pero ahora considerando las marcas más costosas fue un total de mil 287 pesos.

Las diferencias más grandes entre precios fue principalmente en productos como el litro de leche, en el caso de la marca Nutrileche el precio es de 19 pesos, siendo la más barata en este supermercado a diferencia de la leche Lala100 Sin Refrigerar su costo es de 39.50.

Otro caso fue el del huevo, ya que la marca más barata fue la de Bodega Aurrera que ofrece 30 piezas por 82 pesos, mientras que Bachoco ofrece las mismas piezas por 107 pesos.

Asimismo, el café soluble Taster's Choice tuvo un precio de 160 pesos por 100 gramos, mientras que el Nescafé tuvo un costo de 77 por 120gr.

Cabe destacar que pese a que algunas marcas fueran más costosas que otras, éstas no están exentas del etiquetado frontal de alimentos y bebidas, a excepción del cereal de caja.

Especialmente en el caso del cereal el más barato fue el de Azucaradas de Great Value con un precio de 54 pesos por 750gr, mientras que el más costoso fue el de All Brand en 79 pesos por 465gr, el cual no contenía etiquetado frontal.

Es importante recalcar que los precios incrementan en torno a la región, y la cadena de supermercado que se trate.

