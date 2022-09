Del sueño a la pesadilla

Por los menores sueldos, la incertidumbre y, por qué no, hasta por desprestigio, nos dicen que ya no es tan atractivo trabajar en la administración pública. Para muchos estudiantes de Economía, el sueño siempre ha sido conseguir un empleo en la Secretaría de Hacienda o el Banco de México (Banxico). Pero nos hacen ver que hoy se ha convertido más bien en una pesadilla pensar en ingresar a las filas de estas instituciones sólo por hacer currículum, pero no carrera profesional, como lo veían antes sus profesores, algún familiar o conocido. Nos comentan que nadie quiere estar en los zapatos de Rodrigo Mariscal, economista en jefe de Hacienda, cuya sede se ubica en Palacio Nacional. De ahí que en Banxico tampoco hay aún quién se anime a ocupar el lugar que dejó Daniel Chiquiar, nos cuentan.

IP mantiene la esperanza

Tras el lanzamiento de la política industrial, hay entusiasmo por parte de la iniciativa privada, porque nos dicen que sí se tomaron en cuenta algunas de sus propuestas. Sin embargo, el presidente de la Concamin, José Abugaber, pidió que haya recursos con el fin de impulsar la estrategia presentada por la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, sobre todo para dar financiamiento a Pymes y ofrecer incentivos a la inversión. El problema, nos explican, es que no existe presupuesto contemplado en la propuesta de Paquete Económico 2023, aunque los empresarios no pierden la ilusión que en la discusión en el Congreso se integre una partida para estímulos o apoyos. Nos cuentan que también hay esperanza de que más secretarías de Estado se sumen al impulso de la industria, de la cual depende un tercio de la economía y más de 14 millones de personas ocupadas en el sector.

Autos chocolate van contra electromovilidad