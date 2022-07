Deja atrás las tandas y el cochinito, ahorra en una cuenta

El ahorro es un hábito del cual nadie se arrepiente. Establecer esta práctica financiera es sólo un primer paso y existen diversas formas de alcanzarla.

Los retos que surgen en redes sociales como utilizar sobres o envases de plástico para guardar dinero o las típicas tandas son algunos ejemplos de cómo realizar un ahorro informal.

Y aunque seguramente esa acumulación de dinero tiene una meta financiera, como comprar una bicicleta, un celular nuevo, pagar un curso o bien para enfrentar alguna contingencia, sin duda quien ahorra así no se ha dado cuenta de que está dejando de ganar.

Actualmente, con el aumento del costo de la vida, debido a la alta inflación provocada por diversos factores, el dinero guardado bajo el colchón pierde su valor; es decir, de un día para otro los bienes o servicios que adquirías con 200 pesos suben de precio y ya no puedes comprarlos con esa cantidad.

De acuerdo con el blog de finanzas personales de BBVA, una persona no puede considerarse un ahorrador “hasta que transformas esta tarea en algo sistemático y lo realizas con montos fijos y te has acostumbrado a separar lo que no usas de tu presupuesto mensual”.

En opinión de Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de CitiBanamex, para fijarse este hábito es de gran ayuda destinar una cifra fija al ahorro. “Puede ser cualquier monto, lo importante es comenzar a hacerlo, siempre y cuando tus gastos esenciales no se vean afectados. Puedes apoyarte de la elaboración de un presupuesto para determinar esta cantidad”.

Entre los consejos de los expertos financieros está el de apartar entre 10% y15%% de tus ingresos para el ahorro. Para hacer formal ese esfuerzo, lo ideal es que ese dinero lo pongas a salvo en un lugar, y no existe sitio más seguro que un banco, a través una cuenta de ahorro.

Ordaz Díaz indica que “si no tienes una, es el momento ideal para abrir una en el banco. Actualmente es muy sencillo hacerlo, incluso puede ser desde la comodidad de tu casa”.

El ejecutivo de CitiBanamex opina que si ya tienes una cuenta de ahorro, lo más fácil es destinar periódicamente un porcentaje de tu ingreso como si fuera un “gasto fijo” y depositarlo.

El director de Educación Financiera manifiesta que la periodicidad de tu ahorro puede variar, “puede ser a la semana, quincena, al mes o como sea mejor para ti”, no sin mencionar que una cuenta bancaria formal está protegida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

De acuerdo con BBVA, existen varias ventajas de ingresar tus ahorros al sistema financiero. Además de disciplinar tus gastos, se recibe la seguridad y la oportunidad de acceder al crédito.

“A ello se suma el pago de intereses por el monto ahorrado, el acceso a diversos canales de atención y a programas de beneficios ofrecidos por las entidades financieras”, indica en su blog.

Existen diversos productos financieros, tantos como bancos hay en el país, pero para los ahorradores que apenas inician se recomiendan las cuentas de ahorro y las de plazo.

Mientras en las primeras permiten la disponibilidad del dinero del usuario; en las de plazo el ahorrador ofrece mantener su dinero durante un periodo determinado, a cambio de una rentabilidad acordada. Así, mientras mayor sea el plazo, mayor será el interés que se otorgue.

Además, recuerda que al acreditar tus depósitos, tienes acceso a las ventajas que ofrecen las cuentas bancarias, como usar las diversas aplicaciones y hacer transferencias.

Te ayudará también a empezar a formar un historial crediticio, con el cual, de acuerdo con tu comportamiento, podrás tener acceso a tarjetas, préstamos personales, financiamientos para autos, créditos hipotecarios e incluso financiamiento para esa empresa que quieres formar.