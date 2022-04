Decepcionan números de Netflix

Por primera vez en 10 años, Netflix reportó la pérdida de 200 mil suscriptores en el primer trimestre del año y espera que 2 millones más salgan de la plataforma entre abril y junio. Nos cuentan que, entre los motivos de ese resultado, la compañía que encabeza Reed Hastings mencionó una mayor competencia con otras plataformas, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la costumbre de compartir la contraseña entre usuarios. La compañía ya había anticipado un difícil arranque de año, pero el resultado fue peor. En enero subió el precio de su membresía, por lo que sus ingresos aumentaron 9.8% en el primer trimestre, pero ya analiza lanzar una membresía más económica con anuncios. Este año se espera que Netflix gaste 18 mil millones de dólares en la generación de nuevos contenidos.

¿Huyen de Banxico?

Nos cuentan que así como hubo desbandada de funcionarios del Banco de México (Banxico) cuando con la Ley de Austeridad se pretendía que nadie ganara más que el titular del Ejecutivo federal, incluidos los órganos autónomos, al parecer algunos servidores decidieron salir porque no comulgan con la autollamada Cuarta Transformación, ahora que la Junta de Gobierno está conformada en su mayoría por integrantes designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Miguel Díaz, quien era encargado del CoDi, le pidió trabajo a Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y se fue a Canadá para encargarse del Centro de Innovación del BIS. Otro es Daniel Chiquiar, execonomista en jefe de Banxico, que ahora está en el ITAM como profesor de tiempo completo en el Departamento de Economía.

Hipotecas a meseros y taxistas

Nos cuentan que en medio del alza de tasas ocasionada por la alta inflación, que pinta para prolongarse por varios meses, las instituciones financieras siguen apostando por ganar participación de mercado y ofrecer productos a más segmentos de la población. Por ejemplo, Santander México, de Héctor Grisi, ha volteado a ver a taxistas, socios de aplicaciones de transporte o entregas, vendedoras por catálogo y meseros, quienes podrán tramitar una hipoteca integral. Con ese producto, el banco tiene en la mira en 8 millones de familias que dependen de este tipo de ingresos. Nos recuerdan que con esta estrategia se busca ganar una importante cantidad de clientes del segmento popular, como parte de la visión de la institución financiera para consolidarse entre la clase media del país, que requiere más opciones de crédito.

Reforma eléctrica: todos ganan

Nos dicen que la votación de la reforma eléctrica no fue del todo mala para viarios actores. Aseguran que el gobierno podrá seguir impulsando el discurso de que un grupo traidor no aceptó el cambio, y por otro lado, México quedó bien con los gobiernos estadounidense, canadiense y europeo, pues sus empresas tienen inversiones en el sector energético desde hace años, y ahora se aclara el panorama en materia de litigios millonarios que, además de tomar mucho tiempo, podían salirle caros al erario. Algo así pasó en Estados Unidos, en donde se discutía dar incentivos a los autos eléctricos armados en el país vecino, iniciativa a la que México se opuso abiertamente por ser discriminatoria y en contra de los compromisos del T-MEC. Al final, esa propuesta de Joe Biden no pasó.