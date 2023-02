Cuesta de febrero

El próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de Graciela Márquez, reportará el comportamiento de la inflación en la primera mitad de febrero. Los especialistas prevén que la tasa anual se ubique en alrededor de 7.86%, cifra ligeramente menor al 7.91% promedio de enero, y también arriba del 7.77% reportado en la primera quincena de diciembre. Nos comentan que algunas tendencias adversas habrían seguido presentes en varias categorías, como en alimentos procesados, aunque no se descarta que ciertos rubros moderen sus alzas tras los ajustes de inicio de año, en particular en materia de servicios. Además, los expertos prevén que la inflación subyacente o dura, la que más preocupa al Banco de México, moderó su marcha al pasar de 8.45% durante enero, a 8.40%.

Afore, a pagar multas

Nos dicen que, al parecer, las Afore que no quieran pagar multas por estar amparadas ya no podrán hacerlo, luego de que se sentó un precedente con el caso de una que perdió ese recurso. Nos cuentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo que interpuso la Siefore de Banorte para no pagar una multa que le aplicó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) cuando le detectó varias inconsistencias tras un trabajo de inspección. El regulador le pidió corregirse para garantizar sus operaciones financieras y presentar un plan de trabajo para adoptar las medidas, pero al vencerse el plazo de 10 días que le otorgó, no cumplió y vino la multa que se negó a pagar y, luego se amparó. La ponencia del caso estuvo a cargo de la ministra Margarita Ríos-Farjat.

¿Alerta por Autofin?

Nos cuentan que mientras a los grandes bancos que operan en el sistema financiero les sigue yendo muy bien con su negocio en México, firmas financieras de menor tamaño empiezan a tener complicaciones que ya despertaron la alerta del regulador. Nos platican que Autofin, de Juan Antonio Hernández, ha empezado a ser revisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jesús de la Fuente, ante posibles complicaciones en su capitalización. Nos detallan que, si bien el banco se mantiene en los rangos solicitados por la autoridad, algunos aspectos han llamado la atención en cuanto a reservas, por lo que la revisión de la CNBV ha sido más exhaustiva en fechas recientes. Habrá que ver qué tanto se complica la situación de Autofin y hasta dónde interviene la autoridad, nos comentan.

Ojo con accidentes viales

Nos cuentan que 2022 fue el año más crítico en cuanto a siniestros viales, pues cerró con cerca de 40 muertes por día y el número de lesionados creció 28% en comparación con 2021. Daniel Cano, líder de proyectos en seguridad vial del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) destacó durante el foro México a la vanguardia de la seguridad vehicular que, de implementarse sólo tres dispositivos de seguridad vehicular (frenos ABS, control electrónico de estabilidad y estándar de protección a peatones) en todos los autos nuevos, podrían salvarse 6 mil 700 vidas al año. Además, implementar estos sistemas no afecta las inversiones de la industria automotriz en el país, pues más de 80% de lo que se produce es para exportación, donde la normatividad es más estricta.