Crédito vía tarjetas, con la mayor alza en 9 años

A pesar de que el Banco de México (Banxico) ha aplicado alzas de tasas de interés para combatir la inflación, la banca privada acelera el crédito vía tarjetas a la mayor velocidad de los últimos nueve años.

El financiamiento mediante plásticos llegó a 414 mil millones de pesos en agosto de este año, 7.1% más que en el mismo mes de 2021 y se trata del mayor incremento desde noviembre de 2013 tras restar la inflación, según información del banco central.

No solamente los préstamos mediante tarjetas han aumentado, sino también los créditos personales, cuyo saldo creció 7.6% y fue la mayor alza en más de cinco años.

En tanto, los financiamientos vía nómina aumentaron 6.2%.

“Es un fenómeno extraño, pues la tasa de Banxico ha subido más 500 puntos base desde mediados del año pasado a la fecha, por lo que el otorgamiento de crédito debería disminuir”, opinó Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa.

Desde su punto de vista, si los mexicanos tuvieran más acceso al sistema financiero, habría mayor demanda de productos y competencia en el mercado, porque los bancos buscarían captar más clientes mejorando su oferta.

“Como parte de la menor penetración bancaria, los agentes económicos probablemente son poco sensibles a los cambios en la tasa de interés de las tarjetas de crédito, las cuales históricamente han sido muy altas con relación a la tasa de Banxico”, explicó a EL UNIVERSAL.

La autoridad monetaria ha subido su principal tasa de 4% a un máximo histórico de 9.25% entre junio de 2021 y septiembre de este año.

La banca comercial utiliza la tasa de Banxico para determinar los intereses que le cobran a sus clientes por los préstamos, expuso la Condusef.

Sin embargo, la mayoría de tarjetas de crédito clásicas apenas han subido en el último año, mientras que los plásticos tipo oro y platino han mostrado incluso menores costos en productos específicos, de acuerdo con cifras de Banxico.

Esto se debe, explicó Muñiz, a que el canal de transmisión de política monetaria asociado al crédito es relativamente bajo o tiene poco poder en México, debido a la escasa penetración bancaria: “Si las tasas de las tarjetas de crédito no fueran tan altas y estuvieran más apegadas a la tasa de Banxico, probablemente sí habría un efecto importante de la política monetaria del banco central”.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, descartó que el consumo de crédito pueda perder ritmo como resultado de la mayor tasa de Banxico.

“Todavía no hemos visto una disminución de demanda, siempre hay un retraso entre la demanda de crédito y las tasas de interés. La historia, estadísticamente hablando, nos ha enseñado que la demanda de créditos se asocia mucho más a una expectativa de crecimiento económico”, mencionó ayer en un foro organizado por la procesadora de pagos Prosa.

Señaló que la economía mexicana puede avanzar 2.4% este año y, “si bien no habrá un crecimiento sumamente vigoroso, tampoco vamos a decrecer y eso también está asociado al impago de créditos”.

La directora de inversiones y análisis de Valmex Casa de Bolsa, Cristina Morales, recomendó ser cuidadoso del Costo Anual Total de las tarjetas de crédito, pues ve probable que empiece a tener ajustes ante los incrementos de tasa de Banxico.

“Al aumentar la tasa objetivo, se incrementan las tasas de los créditos. Como consecuencia, disminuye la demanda y se reduce el consumo. De esta forma, el incremento en la tasa de interés a través del crédito al reducir el consumo es lo que tendría que bajar la inflación”, explicó.

“El crédito en México es caro. Cuando el banco central sube la tasa, el Costo Anual Total tiende a subir y un poco más en las tarjetas de crédito, ya que es un crédito de corto plazo, distinto a un crédito hipotecario o automotriz, que puede ser más fijo”.

Reconoció que, contrario a otras economías, debido a que el financiamiento en México es caro, el impacto del alza de tasas de Banxico carece de relación directa en las tarjetas de crédito.

“El movimiento en la tasa de política monetaria en Estados Unidos tiene un impacto mucho más importante. Casi de uno a uno con respecto al costo del crédito, mientras en México no es el caso. Esto quiere decir que, si Banxico duplica su tasa objetivo en cierto periodo, no se va a traducir en que el Costo Anual Total se duplique. Sí va a subir, pero la relación no es tan directa”.

En su cuenta de Twitter, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, señaló ayer que “el crédito vigente de la banca comercial al consumo continuó incrementándose en términos anuales reales en agosto, resultado del dinamismo sostenido del crédito de nómina y de la cartera de tarjetas de crédito, así como por la recuperación en la cartera de créditos personales”.