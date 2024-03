Desde 2020 a la fecha se observa que en México suben exponencialmente los incidentes de violencia política, situación que preocupa al aumentar en más de tres veces el número de casos al compararse los últimos dos años de elecciones, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Aunque si se toman las cifras desde 2018 a 2023 la cifra también preocupa porque se presentaron al menos mil 607 incidentes de violencia política, de los cuales el 58% fueron asesinatos.

En las elecciones del 2021 se registraron 178 incidentes y en 2023 la cifra alcanzó 573 casos, según datos de Data Cívica y del CIDE.

Lee también: Deben regresar estancias infantiles para que mujeres trabajen en la formalidad: Coparmex

Esos datos muestran que en el 2023 hubo 321% más delitos que en 2021, añadió en conferencia de prensa donde presentó el Monitor de Seguridad, Robo a Negocio y Violencia Política.

Medina Mora dijo: “En Coparmex advertimos un crecimiento exponencial en el número de incidentes de violencia política desde el año 2020”.

Añadió que “al comparar los meses de enero y febrero de los años 2021 y 2024 años de elecciones, encontramos que el número de incidentes de violencia política pasó de 15 en el 2021 a 34 en el 2024”.

Lee también: Extorsiones al alza, una por hora; se denuncia pero “no pasa nada”: Coparmex

Dijo que para frenar la violencia política las acciones debieran de recaer en el gobierno federal, “ ue no sean solo los gobiernos estatales los encargados de proteger a los candidatos a puestos locales; el gobierno federal no puede ni debe eludir su responsabilidad. Debe actuar de manera subsidiaria para generar las garantías con la finalidad de que no haya ni intimidación, pero tampoco coacción a los candidatos de los tres órdenes de gobierno”.

Añadió que el INE debe propiciar que los partidos políticos firmen un acuerdo a favor del diálogo y la concordia.

“Un acuerdo que permita el contraste de ideas y proyectos y que evite ataques verbales y las descalificaciones que sólo alientan la violencia; se trata de un acuerdo que fomente la paz durante todo el proceso electoral y que apueste por la unidad nacional”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd