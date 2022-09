Conductores, bajo la lupa con una app

Como estrategia para prevenir el robo de camiones de carga, la empresa BlackTrust desarrolló una herramienta digital para verificar datos de personas que podrían ser contratadas como choferes de empresas de transporte.

La herramienta SelfTrust actúa como un buscador online que agrupa información necesaria para evaluar el nivel de confiabilidad y reputación de las personas que se pretenden contratar, para minimizar el riesgo de que cometan algún robo o fraude.

Bruno Blackmore, CEO de BlackTrust, dijo que hay elementos a evaluar en una persona, más allá de su currículum y capacidades, que lo pueden hacer propenso o vulnerable a cometer un delito.

Así, la plataforma realiza hasta 500 búsquedas de información pública y de antecedentes legales en México y a escala internacional.

Además, aplica exámenes sicométricos, solicita referencias personales y laborales para vincular a clientes y asociados en la contratación.

“Hemos evaluado a 38 millones de personas en 10 países con información a nivel público. No investigamos nada privado y cumplimos las leyes en cada país para que cuando quieras meter a tu compañía a un operador, lo investigues, y el operador lo sepa”, explicó Blackmore.

De acuerdo con la empresa, el uso de este filtro disminuye 12% la comisión de delitos por parte de los conductores.

La aplicación evalúa diferentes parámetros, dependiendo del operador requerido, ya que no es lo mismo un chofer que transportará a un alto directivo, que el operador de una camioneta de traslado de valores o un repartidor de mercancía de última milla.

“Nos vamos adaptando a los perfiles que cada compañía necesita, pero buscamos que básicamente no se alíen con el crimen organizado, no roben y no cometan fraudes”, detalló Blackmore.

“Un operador de transporte pesado necesita mucho control, estabilidad y que no sea adicto a una sustancia”.

Explicó que la escala de valores con los que una persona creció en su infancia y adolescencia son el primer filtro para saber qué tan propensa es a cometer un delito.

En Estados Unidos, Canadá y Europa se evalúan a los choferes a cada rato, y en México sólo existe una certificación que emite la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la cual no ha cambiado en 30 años.