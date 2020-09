¿Cómo afecta al bolsillo el paquete económico 2021?

El paquete económico 2021, entregado esta semana por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no contiene nuevos impuestos ni plantea subir los actuales, pero algunas novedades pueden pegar en el bolsillo de los mexicanos.

Por ejemplo, las modificaciones fiscales representarán una carga administrativa para los contribuyentes y pueden causarles dolores de cabeza.

El martes 8 de septiembre, Hacienda entregó al Congreso de la Unión, a nombre del Ejecutivo, el paquete económico propuesto para 2021.

Contiene los pronósticos para la economía, el tipo de cambio, la inflación y el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo, así como lo que estima captar el gobierno a través del cobro de impuestos, mismos que darán ingresos que servirán para el gasto público.

Se incluyó una miscelánea fiscal que pone a consideración de los diputados y senadores hacer cambios a diversas leyes de los impuestos y del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que el fisco recaude mejor.

IEPS



Entre estas iniciativas, hay varias que podrían afectar la economía familiar, como la que tiene que ver con la Ley del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Una de ellas es la propuesta para poner cuotas complementarias del impuesto especial a gasolinas, considerando la evolución de las referencias del precio del petróleo en los mercados internacionales y el tipo de cambio.

La gasolina es uno de los productos que más consumen los mexicanos y por eso forma parte de la canasta básica. El precio de la regular (Magna) tiene un peso importante en la inflación del transporte, pues es la más popular porque es más barata.

En tanto, la Premium también está considerada como un producto esencial en el gasto familiar, aunque tiene una menor influencia en la inflación por ser de mayor precio.

Buzón



Algunas nuevas medidas que se sugieren en el proyecto fiscal para 2021 no les gustarán a los contribuyentes, porque tendrán que estar pendientes de revisar su buzón tributario.

Puede que encontrar alguna inconsistencia entre lo que se reportó en su declaración anual y la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sea motivo de una revisión que se dará a conocer a través del buzón.

El fiscalista Javier Zepeda destaca que se usará este mecanismo de comunicación para que el fisco le envíe mensajes “de interés” a los contribuyentes, los cuales podrían ser intimidatorios o notificaciones.

Para quien tenga un saldo a favor, advierte que si el SAT va visitar al contribuyente a su domicilio y no lo encuentra o no da con la dirección, no se le hará efectiva la devolución de impuestos. En las actas de visita del SAT, alertó que ya no será obligatoria la firma de recibido de las notificaciones, basta con que el visitador afirme que así fue.

Menor plazo



Para los factureros a quienes se les haya suspendido el sello digital que sirve para la facturación electrónica, Zepeda mencionó que se reduce el plazo para aclarar su situación.

A las donatarias les impondrán más controles para limitar ciertas prácticas indebidas.

Nuevamente se propone bloquear la señal de las empresas extranjeras de aplicaciones digitales que no registren ante el SAT un domicilio fiscal.