Los empaques de croquetas para gato presentan leyendas o fotos que generan confusión en el consumidor, porque algunas no tienen cárnicos, sino que usan harinas de proteína, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor de la Profeco del mes de julio se analizaron 33 productos en los que tanto el contenido neto como el nutrimental, es decir, proteínas, grasa, humedad, cenizas y fibra.

Los productos que son veraces en sus leyendas y que no confunden son: Royal Canin Kitten, Hill´s Science Diet Kitten, Hill´s Science Diet Light Adult 1-6, Nupec Super Premium Felino Kitten, Purina Pro Plan Kitten, Royal Canin Apetite control, Purina Pro Plan Reduced Calorie, Royal Canin Persian, Purina Pro Plan Urinary Tracto Urinario, Purina Pro Plan Sterilized, Hill´s Science Diet Hairball Control, Purina Pro Plan Adult 7+, Purina Pro plan Sensitive, Royal Canin Persian.

Lee también: Ministros de finanzas de la Alianza del Pacífico se comprometen a proteger a personas en pobreza frente a la inflación

Así como Hill´s Science Diet Adult 1-6, Kisha Grand Pet, Óptimo Felino By Nupec, Pet´s Club y Purina Pro Plan.

Las croquetas que confunden

En casi la mitad de los productos analizados se encontraron leyendas que “confunden al consumidor”, porque “presentan imágenes de ingredientes que no se relacionan con sus ingredientes; por ejemplo, presentan una pechuga con verduras cuando en realidad contiene harinas de pollo y de cerdo”.

La Profeco encontró que las marcas no contienen carne, sino que son “harinas” de pollo, carne de res o de pescados como salmón y atún.

Lee también: Gobierno, al rescate del Banco de México

Por lo que, si bien tienen fotos de cárnicos en sus empaques, en realidad eso solamente “confunde al consumidor”.

En esos casos están: Nucat BY Nupec, Purina Felix Megamix, Purina Felix Megamix Gatitos, Minino Duo, Minino Plus, Purina Cat Chow Hogareños, Purina Cat Chow Delimix, Gatina, Purina One, Kitekat, Whiskas Gatitos Pollo, Whiskas Gatitos Carne, Whiskas Adulto Pescado.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv