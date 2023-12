Entre México y Japón no solamente hay un Acuerdo de Asociación Económica que incrementó el comercio y las inversiones, también se registran el intercambio de becarios y voluntarios ya sea para estudiar o para participar en proyectos de cooperación.

En 2022 las importaciones que realizó México procedentes de Japón sumaron los 18 mil 297 millones de dólares y solamente de enero de 1999 a junio de 2023 la Inversión Extranjera Directa japonesa en territorio mexicano sumó los 33 mil 208 millones de dólares.

Además del ámbito comercial, en 1971 ambos gobiernos firmaron un Programa de Intercambio Japón-México para estudiantes y profesionistas, el cual solamente se interrumpió por el Covid-19, erigiéndose a los estudiantes del más reciente intercambio, en octubre de 2023, con un total de 50 participantes de cada país.

A la fecha 5 mil 181 estudiantes de ambos países se beneficiaron por el programa, ya sea, que sean 34 estudiantes en intercambios de larga duración o 16 de corta estancia (2 semanas).

En este año, Nao Murata y Sakika Nakamura, entre otros 48 estudiantes japoneses ingresaron su solicitud y obtuvieron una beca para estudiar en México, ellas recibieron un curso intensivo de español al llegar a la capital del país y durante su estancia recibirán una beca de Conahcyt

Por la parte de México, Abisag Quetzalli Gómez Corona, quien estuvo de becaria en Wide Quality Control and Productivity Improvement, Aichi Industrial Research Association; Ernesto Moreno Martínez, que estudió en Start up Creation and Innovation Ecosystem Development, en Kagawa University; y Yukiko Uscanga Campos que participó en Modern Design and Traditional Craftsmanship, en Kioto Institute of Technology.

Además, entre Japón y México hay un programa para voluntarios entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo (Amexcid).

México ha recibido 446 voluntarios de Japón desde hace 30 años

Esta cooperación opera de la siguiente manera, alguna institución mexicana ingresa solicitud al gobierno mexicano, a través de Amexcid) de que requiere voluntarios japoneses para alguna labor determinada, éstas peticiones se mandan a JICA, para que realice una selección de candidatos y posteriormente envíe a los voluntarios.

Por ejemplo, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC) acudió a Amexid para solicitar voluntarios, tras llevarse a cabo el proceso de selección de voluntarios llegó Reina Satou, una fisioterapeuta japonesa que trabajó 10 años en un hospital de Japón y que ahora da terapias a niños.

La Oficial de Programas de Cooperación Técnica de JICA, Akiko Nakayama, dijo que JICA selecciona a los voluntarios, les da una capacitación en el idioma de 2 meses en Japón y posteriormente al llegar a México reciben otras 3 semanas de español.

Actualmente JICA tiene 19 voluntarios trabajando en México y se tendrán 30 a inicios de 2024, que pueden variar entre los 20 y 70 años.

Desde 1993, México recibió un total de 446 voluntarios en especialidades como la de educación, enfermería, mecánica automotriz, tecnología de la información, calidad y productividad, seguridad, salud ocupacional y deportes, entre otros.

El período de estancia en México es de 2 años incluyendo las 3 semanas del curso inicial de idioma español.

