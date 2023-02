Cobran a México los mayores intereses en 22 años

Nos dicen que los inversionistas que prestan dinero al gobierno están cobrando los intereses más altos de los últimos 22 años. Como cada martes, la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, subastó Certificados de la Tesorería (Cetes) y otros instrumentos de deuda. Sin embargo, nos comentan que esta vez la dependencia se comprometió a pagar un rendimiento anual de 11.05% en el caso de los Cetes a un mes, por un monto de 12 mil 500 millones de pesos. Nos explican que, desde mayo de 2001, el gobierno no ofrecía una tasa tan alta para que los inversionistas se animaran a aceptar estos activos. El mayor costo de la deuda tiene que ver con el combate contra la inflación que inició el Banco de México, cuya tasa principal se duplicó en el último año y llegó a 11%. Por si fuera poco, todo apunta a que viene otro aumento a 11.25% en marzo, nos hacen ver.

Récord de ausentismo

Cada año muchos se toman el San Lunes en Estados Unidos después del Super Bowl, pero este 2023 se impuso un récord. Nos cuentan que si bien fue festivo por el Lincoln’s Day, no hubo clases ni trabajo para los burócratas, pero no para otros que laboran en servicios básicos como restaurantes, farmacias, hospitales o tiendas departamentales. En estos sectores, muchos se tomaron el día libre o se reportaron enfermos no sólo por la “cruda” realidad, sino por malestares estomacales dado el exceso de comida. Nos platican que eso sí, las ausencias laborales deben ser comprobadas con el justificante médico con el fin de evitar que les descuenten el día que es tan valioso para paisanos que mandan remesas.

Abren Museo de la Vivienda

El Infonavit, que dirige Carlos Martínez Velázquez, inauguró esta semana el Museo Nacional de la Vivienda, proyecto que se desarrolló junto con la Secretaría de Cultura, de Alejandra Frausto. Se trata del primer museo dedicado a las casas y departamentos en México, donde se exponen temáticas como la vivienda adecuada, historia y futuro. El museo está ubicado en la calle Gustavo E. Campa, colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, cerca de las oficinas generales del Infonavit y es de acceso gratuito. Diseñado por el arquitecto Teodoro González de León, el museo tiene una extensión de 700 metros cuadrados donde se ofrecerán diferentes actividades culturales para las escuelas, viviendas y hospitales cercanos con la intención de fomentar la convivencia entre la comunidad.