Clouthier ya canta victoria

Nos hacen ver que, como en todo acuerdo comercial, hay roces entre los socios, pero también hay tiempo para celebrar. El próximo 7 y 8 de julio las ministras de comercio de los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en Vancouver para festejar dos años de vigencia del acuerdo. Lo bueno, nos dicen, es que la celebración será antes del fallo del panel que estudia la diferencia de interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz, caso que enfrenta a estadounidenses contra mexicanos y canadienses. Nos platican que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, casi canta victoria al respecto, pues desde su punto de vista, México y Canadá no pueden estar equivocados sobre ese tema clave para la región. Por eso, espera un fallo positivo para fines de año.

AMCP festejará 50 aniversario

Quienes ya están organizando su 50 aniversario son los de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), que preside Jesús Rodríguez. Nos dicen que prevén realizar una gran celebración en septiembre próximo para recordar cómo nació la organización, a fin de hacer valer el derecho de libre asociación de los profesionistas de la contabilidad. Y vaya que tienen mucho que celebrar, nos cuentan, pues han sido uno de los gremios más activos en temas de coyuntura, como hace poco con la constancia fiscal que, por lo que parece, podría ya no ser obligatoria para hacer el correcto timbrado de la nómina bajo la versión 4.0 a partir de 2023. Lo anterior, siempre y cuando Raquel Buenrostro, jefa del SAT, no logre demostrar a AMLO la utilidad de la constancia y que el trámite no es complicado.

Inicia cuenta regresiva contractual

Comenzó la cuenta regresiva para empresas establecidas en México que venden mercancías a Estados Unidos y Canadá, pues tendrán 10 meses para lograr que los sindicatos sometan a votación los contratos colectivos entre los trabajadores antes del 1 de mayo de 2023, como se comprometió en el T-MEC. Nos dicen que, como el tiempo vuela, ya hay abogados y especialistas en materia laboral que están recomendando una prórroga para cumplir con el compromiso que surgió de la reforma laboral de 2019. Sin embargo, nos cuentan que el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, ve lejana esa posibilidad, pues se trata de una disposición legal y un compromiso internacional. Para revertirse tendría que negociarse con el Congreso y con los socios comerciales.