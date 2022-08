Categoría 2 pega a Aeroméxico

Nos cuentan que cada día es más frustrante para las aerolíneas no poder elevar sus operaciones en EU dado que México lleva más de 14 meses en categoría 2 en aviación civil. Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, tiene 40 aviones nuevos que no pueden volar a EU, porque la degradación impide abrir nuevas rutas. La aerolínea está siendo creativa y utiliza esos aviones en rutas sin hacer escala en la Ciudad de México, como en vuelos directos de Tijuana a Morelia, o Tijuana a Monterrey, pero nos dicen que no se compara con la demanda y ganancias que podrían obtener utilizando las unidades en rutas a EU. Nos dicen que la compañía sigue contratando pilotos y sobrecargos para atender el repunte de pasajeros.

Reacomodo en el Inegi

Luego de que el Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Mauricio Márquez Corona como vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi, nos cuentan que ya son dos los miembros directivos que han sido propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la primera fue Graciela Márquez, presidenta del instituto. El nuevo vicepresidente, nos dicen, va a hacerse cargo del Subsistema Nacional de Información Económica. Nos platican que Márquez Corona se desempeñó como presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en Hacienda de 2019 a 2022 y, previamente, llevaba más de tres décadas en varios cargos dentro del Inegi.

Banxico, en modo silencio

Nos hacen ver que el Banco de México (Banxico) está muy calladito, debido al periodo de silencio que se debe guardar días antes del anuncio de política monetaria. Todos los integrantes de la Junta de Gobierno, que encabeza Victoria Rodríguez Ceja, y los servidores públicos del banco, tienen prohibido hacer pronunciamientos públicos sobre temas de política monetaria. De acuerdo con los criterios generales de comunicación, no se pueden reunir con terceros ajenos al Banxico ni discutir dichos asuntos, salvo cuando se trate de autoridades financieras y en temas de su competencia. Así que, hasta el próximo 11 de agosto, cuando den a conocer en cuánto subieron la tasa, tienen activado el modo silencio, no sea que por la boca muera el pez… o por Twitter.