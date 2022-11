Calderón: el AIFA no es la solución que se requería

Riad, Arabia Saudita. El expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa prefiere no involucrarse en política, pero habla claro sobre las que considera carencias en México en materia turística, como que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “no es la solución a los problemas de conectividad que tiene México”.

Además, se requiere una mayor inversión en temas como seguridad, ya que los turistas prefieren destinos donde se sientan a salvo.

Presente en la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) que se realiza en Riad, Arabia Saudita, el expresidente (2006-2012) dijo a medios mexicanos, entre ellos EL UNIVERSAL, que “hay mucho capital privado queriendo invertir en países que, como México, tienen destinos turísticos maravillosos”.

Sin embargo, agregó, para que el país pueda aprovechar ese interés y generar crecimiento económico se requiere invertir “en capital humano, es decir, en capacitar a la gente, por ejemplo en el dominio del inglés”.

También, dijo, hay que invertir “en capital físico”. En ese sentido, habló del problema de la conectividad aeroportuaria.

“Sigue habiendo un grave déficit en las conexiones en México”, subrayó.

Las soluciones aeroportuarias previstas por el actual gobierno “no están funcionando”, afirmó

“Está colapsando el aeropuerto de la Ciudad de México y, más allá de ese colapso, no da la conectividad que se necesita para lanzar a México al lugar que merece en materia turística”.

El AIFA, aseguró, “no es la solución de conexión internacional que México necesitaba. ¿Está teniendo el tráfico aéreo que iba a tener el aeropuerto de Texcoco? Pues tampoco. Los hechos hablan por sí solos”.

Agregó que “hay que retomar, con toda sinceridad y humildad, las soluciones que se han planteado para hacer una conexión a la altura de lo que México necesita”.

Un aeropuerto con las características del proyecto que se canceló en Texcoco “sigue haciendo falta”, sentenció.

Desde su punto de vista, no hay una “solución a corto plazo. Se agotaron”. Dar mantenimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eliminar la corrupción, ayuda, “pero no es una solución.

Un retraso en lograr una conectividad así significa “millones de empleos” perdidos, “tasas de crecimiento que no vamos a tener, que se van”.

Un tercer elemento en el que México queda a deber en el tema turístico, es el de la seguridad, que las instituciones funcionen, dijo Calderón Hinojosa.

“El Estado de derecho es un elemento vital en las decisiones de los turistas. Los turistas necesitan ir a lugares seguros, donde sepan que sus derechos como turistas y en general como seres humanos sean respetados y protegidos”, señaló.

Estas carencias, dijo, tienen un impacto real, más cuando hay países que, como Arabia Saudita, están desarrollando estrategias claras, con visión, para atraer al turismo.

Si no se atienden esas limitaciones, el impacto es que muchos turistas que irían a México,” a las playas del Caribe, por ejemplo, van a venir a las playas del Mar Rojo”.

En el caso de Arabia Saudita, con tasas de crecimiento económico en turismo de 121%, dijo que les va “a comer el mandado” a todos.

Degradación Pasajera

A México tampoco le ayuda la pérdida de Categoría 1 de la aviación mexicana por parte de las autoridades estadounidenses, anunciada en mayo de 2021, indicó el expresidente.

Recordó que durante su administración sufrió por la misma causa, pero subrayó que “nosotros en tres meses salimos de eso”.

“Hicimos un equipo de trabajo que se concentró día y noche en hacer un plan de restitución de nuestra categoría aeroportuaria. Hacíamos reuniones semanales, quincenales a veces, para darle seguimiento al tema y finalmente logramos rescatar la categoría 1 para México, sin la cual no habríamos podido crecer ni llegar al top 10 de los destinos turísticos y luego seguir avanzando al top 6 y en un momento dado al nivel 5 al que llegamos. Ahora, desgraciadamente, ya salimos del top 10”, afirmó.

Sobre otro de los grandes megaproyectos del gobierno mexicano actual, el Tren Maya, dijo: “a mí lo que me duele profundamente es la destrucción de la selva. Están talando millones de árboles cuando se prometió que no se iba a talar un solo árbol. Se está destruyendo el segundo ecosistema selvático más importante del continente americano. Se está destruyendo la reserva del jaguar. Y no está clara la viabilidad financiera del tren”.

Tras expresar su deseo de que “el Presidente rectifique”, Calderón Hinojosa acotó que “la Riviera Maya y la Península de Yucatán tienen suficiente atractivo para seguir incrementando su nivel turístico sin necesidad de destruir la selva”.

Dado que hoy el turismo está enfocado en la sustentabilidad y en la responsabilidad ambiental, opinó que proyectos como el Tren Maya tendrán “un efecto adverso”.

Presentará Reporte

El político mexicano se encuentra en la cumbre del WTTC, donde hoy presentará el reporte ‘Better Travel, Better World’, concentrado, según explicó, “en diseñar una estrategia para llevar el turismo y los viajes a cero emisiones contaminantes en el mundo”.

Dicho documento será la base de un Centro de Sustentabilidad Global, que tendrá su sede en Riad, y que tendrá como meta “llegar el sector turismo al compromiso de cero emisiones de carbono antes de 2050. Va a ser una de las cosas más importantes en materia de turismo, con el apoyo de varios países, entre ellos Arabia Saudita”.

Calderón Hinojosa refirió que, en la estrategia de cero emisiones, México tiene también una oportunidad, por ejemplo, con los biocombustibles necesarios en la industria de la aviación.

“En México hay un potencial brutal para hacer biocombustibles. Simplemente, el sargazo que llega a las costas se pudiera procesar para hacerlo electricidad, por un lado, y biocombustible, por el otro”, recalcó.