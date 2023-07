El gobierno federal quiere que, en 2030, la mitad de las ventas de vehículos ligeros y pesados en el país sea de unidades cero emisiones, es decir, automóviles eléctricos e híbridos eléctricos conectables, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME).

Hacia 2040, el total de las ventas de coches ligeros y pesados serán vehículos eléctricos e híbridos eléctricos conectables.

Ya para 2050, las ventas de vehículos ligeros y pesados serán 100% eléctricos, por lo que no habrá híbridos eléctricos, con un motor de gasolina, sino solamente 100% eléctricos.

La ENME fue una propuesta elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se publicó en el portal de la Conamer.

La estrategia sostiene que la electrificación del transporte ayudará a reducir hasta 30 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030, lo cual será alcanzable gracias a la introducción de, por lo menos, 7 millones de unidades ligeras y 338 mil pesadas (autobuses eléctricos y vehículos de carga eléctricos), entre 2022 y 2030.

También plantea que las 10 ciudades con las emisiones más altas de gases de efecto invernadero incorporen vehículos eléctricos a su sistema de transporte público.

Para lograrlo, la ENME detalla que se desarrollará un sistema de carga eléctrica público tanto en ciudades como en las principales carreteras del país. También se promulgará la normatividad de homologación de cargadores eléctricos.

Además, se plantean otras acciones como la creación de una Norma Oficial Mexicana con los lineamientos mínimos de seguridad de componentes y unidades de transporte público eléctrico; revisar las normas de peso, dimensiones, condiciones fisicomecánicas y de seguridad de autotransporte; y aprovechar el beneficio arancelario existente para la importación de baterías para autos eléctricos.

Ante estos planteamientos, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos; la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones; y la Industria Nacional de Autopartes emitieron su postura en la que comentaron que “los compromisos planteados en la citada estrategia para las próximas décadas no son alcanzables”.

“La proyección de ventas de vehículos a 2030, 2040 y 2050 para llegar a diferentes escenarios que mostraron reducción de precios y el alcance de un costo competitivo de los vehículos, no resuelven las limitantes del mercado nacional de vehículos ligeros nuevos que son: el bajo ingreso per cápita promedio de nuestro país, la carencia de incentivos fiscales y no fiscales de apoyo directo para los consumidores, la falta de un programa sólido de actualización vehicular y la limitada oferta de electricidad de fuentes renovables e infraestructura de carga”, indicaron las asociaciones.