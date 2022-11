Buenrostro estrena reloj checador

Nos platican que con la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía hubo cambios no sólo de equipo, sino también en las reglas para los funcionarios, pues se estrenará un reloj checador para validar la entrada y salida de cada trabajador, lo que será obligatorio a partir del 1 de diciembre. En un oficio que se distribuyó esta semana, se muestra que habrá un horario de entrada, pero no se precisa la hora de salida. Lo que sí deja claro el documento, nos dicen, es que los funcionarios tendrán 90 minutos para comer y podrán tomarlos entre las 14 y 16 horas. ¡Ahora sí a trabajar!

Adelantan colación a burócratas

Pero no todo son malas noticias para los burócratas, pues para El Buen Fin estarán bien forrados. Nos dicen que van a recibir su colación completita a un mes de que inicien las posadas. La Secretaría de Hacienda, que tiene como titular a Rogelio Ramírez de la O, anunció que, a partir del 14 de noviembre, se entregará a los servidores públicos, pensionados del ISSSTE, empleados por honorarios y de confianza en el gobierno federal, y personal del servicio exterior mexicano, su aguinaldo de 40 días de trabajo. Al parecer recibirán el monto total de esta prestación de ley, porque no se especifica si la entrega será en dos partes como solía suceder en años pasados, cuando se les daba una parte en diciembre y otra a inicios del siguiente año para que no se lo gastaran todo de un jalón y tuvieran para sobrevivir la cuesta de enero.

Ramírez de la O deja plantados a los del IMEF

Muy entusiasmados estaban los ejecutivos de finanzas porque tendrían como invitado especial al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para la celebración de la 50 Convención anual que se realiza en León, Guanajuato. Nos dicen que pues siempre no pudo asistir, pero tampoco envió a nadie en su lugar para inaugurar la reunión anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), donde presentaron una interesante ponencia sobre la economía digital. Por cierto, nos recuerdan que en el marco de este evento, el consejo directivo nacional va a elegir a su nuevo presidente, ya que como le adelantamos, Alejandro Hernández no repetirá en el cargo para 2023, pues si bien tiene derecho a la reelección por un año más, fue su decisión personal ya no seguir como líder de los ejecutivos de finanzas.

Esquivel, la eterna paloma

Con los reflectores encima por su candidatura para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gerardo Esquivel ahora se hizo notar en la junta de gobierno del Banco de México (Banxico). Nos dicen que el subgobernador no quiso ir en línea con lo que anticipaban los inversionistas y analistas. Ya estaba más que descontado que Banxico apretaría la tasa de interés con 75 puntos para llevarla a 10%, pero Esquivel consideró que no hacía falta tanta rudeza contra la inflación y votó por que fueran 50 puntos nada más. En febrero pasado también rompió la unanimidad al considerar 25 puntos y no los 50 que aprobaron sus colegas, confirmando ser la eterna "paloma" hasta sus últimos días en el banco central. Otra que ha ido contra la corriente ha sido Irene Espinosa, pero como la “halcón” de la junta, con una postura más ruda como lo demostró en mayo pasado.