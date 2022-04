BIS: Pobreza aumentará si bancos centrales fracasan en combatir la alta inflación

El representante principal para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Alexandre Tombini, advirtió que la pobreza aumentará si autoridades monetarias y gobiernos fracasan al combatir la inflación alta y persistente.



“La alta inflación y el posible desanclaje de las expectativas, son quizá los retos más apremiantes que enfrentan los bancos centrales y los gobiernos, porque la pobreza aumentará si fracasan en el control del fenómeno inflacionario”, dijo.



Al participar como panelista en la presentación del reporte macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pidió no bajar la guardia porque las presiones sobre precios no parecen ceder.



“Podríamos enfrentar un lapso prolongado de alta y persistente inflación”, alertó el ex gobernador del Banco Central de Brasil.

Lee también Presidente del BID acusa campaña política en su contra; “confíen en mí”, pide



A los bancos centrales de América Latina les dijo que es “mejor actuar ahora y no después” porque tendrían que aumentar las tasas en un futuro.



Incluso al dilema que encaran entre actividad económica, por un lado y la inflación, por el otro, hay que sumar el de la estabilidad financiera, señaló.



También deben estar atentos porque cuando la inflación empieza a afectar el poder adquisitivo de la población, es muy probable que precios y salarios presenten mayores ajustes como ha sucedido en otros episodios.



Les pidió no olvidar que la inflación afecta más a los de bajos ingresos porque son los que no tienen ahorro ni otros mecanismos de protección contra el alza generalizada de los precios.



Además, achica los horizontes de planeación, frenando decisiones importantes de inversión para el potencial de las economías.

Lee también México será el país de AL más golpeado por "shocks" de la guerra en Ucrania: BID

DESGLOBALIZACIÓN

Tombini enfatizó que se observa una reversión de los efectos de la globalización sobre la menor inflación mundial que disfrutamos en los últimos años. “Esa realidad está cambiando”, destacó.



“La guerra en Ucrania es más un elemento en ese sentido, incrementando la persistencia de las presiones inflacionarias, acelerando el proceso de desglobalización”, manifestó.



En ese sentido, sentenció que si bien es un fenómeno global, la mayoría de las economías serán afectadas por el proceso de menor globalización por los efectos positivos que se generaron en el pasado.

vcr