BID: todos por su cuenta

Nos dicen que la renovación de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está reflejando la desunión de América Latina en momentos clave. Finalmente, se registraron cinco candidatos, entre ellos el mexicano, Gerardo Esquivel. Así, queda claro que cada país irá por su cuenta, apoyando a su candidato, nos anticipan. De los inscritos, sólo una es mujer, Cecilia Todesca, que fue nominada por Argentina. Es una economista que se desempeña como secretaria de Relaciones Económicas en la cancillería del país sudamericano y que ya trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la calificadora Standard & Poor’s y fue jefa de gabinete en el banco central de Argentina. Y a ver cómo le va, nos comentan, porque a Alicia Bárcena, primera opción mexicana, no la trataron bien y luego declinó.



De la Mora, de rosa con el INE

Luz María de la Mora reapareció. Nos cuentan que se le pudo ver el domingo pasado en la marcha para defender al INE en uno de los contingentes que iba avanzando por Paseo de la Reforma, algo apenada cuando se vio identificada. Nos dicen que cuando se percataron de que era la exsubsecretaria de Comercio Exterior de Economía, se tapó el rostro con la manta que iba cargando junto con otras personas. Medio camuflajeada, caminaba despacio y en silencio, con una gorra blanca, lentes obscuros y vestida de playera rosa y pantalón blanco. No pasó desapercibida, de manera que no le quedó de otra más que decir que andaba por ahí, que estaba con sus compañeros y amigos en la marcha. Se le vio serena, o quizá tranquila por ya no tener que mediar en líos energéticos entre México y sus socios del T-MEC.



APEC dejó de ser prioridad

Por años, México participó activamente en las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pero parece que en este 2022 las cosas serán diferentes. A partir de ayer se lleva a cabo la reunión de ministros de relaciones exteriores y de comercio, así como de líderes de los países que integran a la organización, en Bangkok, Tailandia. A la reunión asiste la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pero nos reportan que, en el caso de México, no se sabe aún si asistirá la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pero lo más seguro es que no. Tai ya dio a conocer que estaba rumbo a Tailandia, en donde estará hasta el sábado en las reuniones. En el caso de la cumbre de líderes, se sabe que tampoco asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Google va por servicios financieros

Nos cuentan que siguen creciendo las opciones de pagos digitales en el país, donde los grandes jugadores tecnológicos buscan ganar mayor participación. Google México, de Julian Coulter, se suma a esa tendencia y presenta hoy su billetera digital, la cual incluso ya empieza a estar disponible para algunos usuarios y permite administrar boletos, así como dar de alta tarjetas bancarias para realizar pagos. Nos comentan que Google Wallet tendrá más funciones disponibles y competirá con las diversas empresas fintech que poco a poco van ganando clientes en México, además de generar la expectativa de si se trata del primer paso del gigante tecnológico en nuestro país con una oferta de servicios financieros.