Banxico, a seguir al líder

No es por nada, pero nos dicen que, aunque Banco de México (Banxico) asegura no tener definido que seguirá a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que tiene como líder a Jerome Powell, todo parece indicar que como un duende seguirá sus pasos. Nos cuentan que, como un ejercicio de transparencia, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dio a conocer el calendario para los anuncios de política monetaria de 2023. Es decir, de manera anticipada, ya que suele ser en diciembre de cada año. Algunos observaron que la mayoría de las fechas establecidas son una semana después de la Fed, y sólo la última para cerrar 2023, será un día antes de su par en la Unión Americana. Lo que sí nos cuentan es que nunca habían adelantado la programación como ahora, lo que fue bien recibido por los mercados.

Sheffield, implacable

Nos adelantan que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, se prepara para correr del mercado a algunas bebidas para deportistas, por utilizar publicidad engañosa o incumplir con diversas normas oficiales. Nos hacen ver que el sector todavía no se ha recuperado de la pandemia, pues se vendieron 45 millones 966 mil litros de bebidas energéticas y deportivas en junio pasado, por debajo de los más de 46 millones que se comercializaban tres años atrás, de acuerdo con el Inegi, a cargo de Graciela Márquez. El procurador incluso dijo estar dispuesto a llegar a los tribunales con las empresas si no cambian el nombre de las marcas que se hacen pasar por productos que no lo son. Nos dicen que Sheffield recomienda hidratarse de manera sana tomando agua, aunque nos cuentan que el precio del agua embotellada subió en promedio 8.9% en la primera mitad de agosto y fue su mayor alza desde que hay registro disponible en el Inegi, a partir de 2003.

Llega nuevo presidente de Stellantis

Stellantis Norteamérica anunció que Carlos Carlanga se unirá a la compañía como presidente de Stellantis México, reportando a Mark Stewart, presidente y director general de la compañía en Norteamérica, a partir de hoy. Nos dicen que su llegada coincide con la caída en ventas en el país que fue reportada por el Inegi, pues mientras la comercialización de la industria en general se redujo 0.2% de enero a julio pasado, las ventas del grupo que posee marcas como Chrysler, Jeep y Peugeot retrocedieron 5.8%. Zarlenga estuvo en General Motors, en el que fue presidente y director general en Sudamérica, por lo que tiene conocimiento de la industria automotriz, sus operaciones y dinámicas, junto con una formación en finanzas. Zarlenga comenzó su carrera en General Electric, donde ocupó una serie de posiciones cada vez de mayor responsabilidad, entre las cuales se incluye la de director financiero.