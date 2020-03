Banqueros, preparados para enfrentar lo que venga, dicen

Acapulco, Gro.— El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dijo que la volatilidad que se vive en estos momentos en los mercados globales es muy similar a la crisis financiera de 2008.

“[Ese año] afectó a muchos países muy importantes, como Estados Unidos, Inglaterra, Japón. En México, la banca tenía en su momento una posición sólida para transitar un 2009 y 2010 muy complejos, sin tener ningún sobresalto, ni problemas de calidad de cartera, perder rentabilidad o de liquidez. Nosotros vemos la situación actual de manera muy similar”, destacó.

En conferencia previa a la inauguración de la edición 83 de la Convención Bancaria, el directivo comentó que se vive un momento muy complejo ante las reacciones de varios gobiernos para tratar de contener los contagios por coronavirus y su posible impacto económico, ante lo cual las instituciones financieras están atentas al comportamiento de la enfermedad y sus implicaciones económicas.

“Estamos más que preparados para hacer frente a lo que venga”, enfatizó Niño de Rivera.

Ante los movimientos del tipo de cambio y la incertidumbre global, el vicepresidente de la ABM, Enrique Zorrilla, sugirió a los usuarios tener serenidad y ser cuidadosos en sus decisiones financieras.

Días complicados

El director general de Santander México, Héctor Grisi, dijo que ante la incertidumbre por el impacto económico global que tendrá el coronavirus, seguirá la volatilidad en los mercados.

“Hasta que no tengamos una idea clara de lo que está sucediendo con respecto a lo que pueda provocar el coronavirus los mercados no van a dejar de caer. Todavía vamos a tener días complicados hasta que no haya una definición clara, y esto es un asunto externo a nivel mundial”.

Añadió que las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para subastar 2 mil millones de dólares ante la depreciación del peso fueron adecuadas para calmar el nerviosismo del mercado. En tanto, llamó a tener calma y no sobrerreaccionar al mercado. El peor error que la gente puede cometer ahorita es comprar dólares o tomar decisiones alocadas; los mercados van a tender a estabilizarse, precisó Grisi.