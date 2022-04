Banorte y Santander, cerca de Banamex

Nos dicen que la venta de Banamex por parte del gigante financiero estadounidense Citi arrancó ya con la apertura del llamado cuarto de datos, en donde se dan a conocer los detalles del Banco Nacional de México. Mientras Banorte hizo oficial ayer su participación, coincidió con la visita a México de la presidenta global de Santander, Ana Botín, quien visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien reiteró la importancia que tiene el país para el negocio del banco español. Hasta ahora Santander también tiene interés en conocer más detalles de la venta de Banamex; sin embargo, las condiciones se siguen presentando para que Banorte, de Carlos Hank González, sea el principal postor por el negocio de Citi en México. Son acercamientos, nos dicen, y está por verse si habrá alguna oferta.

Victoria no viajó a Washington

Nos dicen que llamó la atención que el Banco de México (Banxico) no acudió a Washington DC a las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Nos dicen que, seguramente, la gobernadora central no pudo acudir debido a que recientemente tuvo Covid-19. Además, tenía que cumplir con la comparecencia ante senadores, como lo marca la ley. Nos cuentan que, si bien hay un representante de México ante el FMI, Victoria Rodríguez Ceja perdió la oportunidad de codearse con Kristalina Georgieva y David Malpass, y con colegas de bancos centrales de América Latina y el mundo, además de presentarse como la nueva gobernadora de Banxico. En 2021 las reuniones de ministros y gobernadores centrales del FMI y el BM fueron virtuales.

Ojo con las cámaras impostoras

Ayer, la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, envió un comunicado advirtiendo que identificó organizaciones que se ostentan como cámaras empresariales, pese a no cumplir los requisitos de ley. La dependencia advirtió que las personas morales que digan ser una cámara sin serlo pueden recibir una multa de hasta 298 mil pesos, que puede duplicarse si hay reincidencia. Nunca aclaró a qué organizaciones se refería, pero dijo que surgieron durante la discusión de la Ley Minera. Al parecer, nos reportan, fueron organismos y confederaciones empresariales quienes pidieron a la secretaría aclarar la aparición de la Cámara Mexicana de Litio, sobre todo porque en el país no se produce ese mineral, pues los proyectos están en fase de exploración.

Furor por discos de vinilo

La industria de los discos de vinilo está lejos de morir, nos reportan. En lo que va de 2022, los mexicanos han comprado más de 80 discos de vinilo por hora a través de eBay, según datos de la empresa. Y algunos no son nada baratos, nos explican. Alguien compró el inusual Yesterday and Today Butcher Cover” de The Beatles por más de 31 mil pesos. También se vendió un boxset de 14 discos de Oasis en casi 30 mil pesos, y el Kind of Blue, de Miles Davis, en más de 27 mil pesos. Entre los discos más comprados por los mexicanos en el último año hay clásicos como Avalancha de éxitos de Café Tacvba, y Comfort y música para volar Unplugged, de Soda Stereo. Los países desde donde más han comprado discos de vinilo los mexicanos en eBay son Estados Unidos, Japón y Reino Unido.