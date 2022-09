Nos cuentan que en medio del incremento de la tasa de interés del Banco de México y su impacto en los productos financieros, los bancos se pelean clientes y lanzan todo tipo de promociones para mantener el uso de tarjetas de crédito. Nos hacen ver que en los principales bancos que operan en el país, representados en la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Daniel Becker, el retorno de dinero en compras, beneficios en portabilidad de nómina y un sinnúmero de ofertas han incrementado la competencia a pesar de que cada vez es más caro usar el plástico o contratar un financiamiento nuevo. Nos detallan que, de momento, la expectativa es positiva y que de cara al fin de año la inflación no parece nublar las grandes compras navideñas, ni los festejos por el nuevo, y aún lleno de incertidumbre, 2023.

Inflación: chipote con sangre

Ahora sí, Banco de México se dio cuenta que al gigante con el que está luchando para mantener a raya, la inflación, le salieron mil cabezas. Nos dicen que por más que sube la tasa de referencia para apagar el brote inflacionario, no logra ni siquiera espantarlo. Nos cuentan que, al parecer, la dosis de 75 puntos base ya no le hace nada, y que lo que se necesitaba era una amarga cucharada de 100 puntos para que de una vez se contenga y que el pico o el punto más alto de toda la aceleración de precios quede en septiembre. No por nada, la institución autónoma que dirige Victoria Rodríguez Ceja nos dio la mala noticia de que el golpe a los bolsillos seguirá: “No respondo chipote con sangre sea chico o sea grande”, al subir el costo del dinero y los pronósticos para el llamado impuesto de los pobres.

El café más caro en décadas

Si usted, amable lector, planea celebrar mañana 1 de octubre el Día Internacional del Café, nos cuentan que tendrá que desembolsar 14.1% más que hace un año por la versión soluble, el mayor incremento de precio en casi 11 años, reporta el Inegi, de Graciela Márquez. Ahora bien, si prefiere utilizar la cafetera y saborear un delicioso café tostado, pagará 21.4% más, un aumento que no se veía desde fines de 2011. Pero aguas, porque nos explican que también las cafeteras se encarecieron 11.6% y es su mayor alza desde que hay registro para este producto. Si opta por celebrar en una cafetería, lamentamos informarle que el servicio subió 10.4%, un récord de 21 años.