Bancos quieren más preventas de conciertos

Nos cuentan que en medio del escándalo que provocaron las irregularidades de Ticketmaster en la compra de boletos para entrar al concierto de Bad Bunny, los principales bancos del país quieren reforzar sus estrategias para que haya más competencia en las preventas de grandes eventos, las cuales de momento están bajo las tarjetas CitiBanamex, que dirige Manuel Romo Villafuerte. Nos hacen ver que si bien las principales instituciones financieras han logrado colarse a eventos de Fórmula 1 o a alguno que otro concierto de relevancia, aún están lejos de forzar más opciones para los consumidores que la padecen para alcanzar un lugar en cada venta de boletos. Habrá que ver si el mal servicio ofrecido y las quejas arrojadas por los consumidores permiten que más de un banco pueda ofrecer preventas de boletos, lo cual sin duda va a servir para mejorar el servicio.

Se ausenta el jefe del SAT

Nos dicen que además de que al nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, no le gustan mucho los reflectores, su ausencia en el sorteo fiscal del Buen Fin 2022 se debió a que tuvo su primera reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente es Francisco Cervantes. De ahí que el sorteo una vez más estuvo desangelado y sin la presencia de empresarios de renombre. Nos cuentan que eso le dio oportunidad a Andrea Yoalli Hernández de encabezar otra vez el evento, pues el año pasado también fue la encargada, pero en calidad de administradora central de Servicios Tributarios, ya que hoy es la administradora general de Servicios al Contribuyente en sustitución del funcionario que metió la pata con la Constancia Fiscal.

¿Regalo de Navidad para Gerardo Esquivel?

Nos platican que puede venir un cambio de luces en el Banco de México. Al parecer, Santa y los Reyes Magos adelantarían sus regalos, y con ello ya no será necesaria la mudanza. Nos dicen que quizá el milagro de la Navidad llegue al edificio de 5 de Mayo en el Centro Histórico, iluminando la oficina que ocupa Gerardo Esquivel, porque tal vez conservaría su posición como subgobernador. Nos hacen ver que para no hacerle tanto al cuento y tener un final feliz, triunfaría una vez más el espíritu navideño sobre el Grinch, pues ha sido difícil encontrar un perfil que no agregue más ruido en el Congreso, dado que la ratificación de una nueva propuesta ya estaba muy apresurada antes de que finalice el periodo ordinario en el Senado este 15 de diciembre.

Hay optimismo para la vivienda

En la comida de fin de año de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que lidera Luis Alberto Moreno Gómez, nos informan que estuvieron presentes Carlos Serrano y José Carlos Sánchez, economistas en jefe de BBVA y HSBC, respectivamente, quienes dieron sus expectativas para el sector de la vivienda en 2023. El banco español prevé que el precio de las materias primas comenzará a ceder, así como los cuellos de botella; sin embargo, las tasas de interés van a provocar volatilidad. Para la institución británica, la reubicación de empresas asiáticas en América del Norte beneficiará a la economía mexicana y, por lo tanto, a la industria de la vivienda. A pesar de los buenos augurios, nos dicen que la inversión en construcción está 20% abajo de 2019.