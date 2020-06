Banco Mundial aprueba préstamo por mil mdd a México

El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo para México por mil millones de dólares.



Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puntualizó que este préstamo se ubica dentro de los límites de endeudamiento externo autorizados por el Congreso de la Unión para este año al gobierno federal.



Explicó que ese tipo de créditos que otorga el organismo está relacionado con acciones de política pública que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad o proyecto específico.

De tal manera que aclaró que no servirá para hacer frente a la pandemia por Covid-19.



En tanto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el congreso y no va a financiar el programa de respuesta al Covid-19.

